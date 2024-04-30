Помідори по 200: які ціни продуктів на ринку Києва

Почали рости ціна на яйця

Перед Великоднем на полицях Києва подорожчали деякі овочі. Йдеться про огірки та редиску. Також у ціні піднялася молода капуста.

Помідори не дорожчають, але деякі сорти можуть "вдарити по кишені". "Телеграф" розглянув актуальні ціни на ринку Столичному.

Ціни на м'ясо

Свинина

Вирізка по 240 грн за кг. Свина задня частина, її ціна 150 грн/кг. Ошийок свинини коштує в середньому 240 грн за кілограм. Биток по 185 грн/кг. Ребро — 190 грн/кг.

Середня ціна на сало на 150 грн за кг, але деякі види продають до 550 грн/кг.

М'ясо птиці

Тушка курки коштує в середньому 77 грн за кг. Куряче філе можна придбати за 139 грн/кг.

Куряче стегенце — 104 грн за кг. Куряче крило по 67 грн за кг. Тушка домашньої курки коштує 102 грн за кг.

Філе індички продають за 195 грн/кг. Індича гомілка коштує 105 грн/кг. Індиче стегно по 190 грн за кг. Фабрична тушка коштує в середньому 120 грн за кг.

Тушку домашньої качки можна придбати за 159 грн за кг.

Яловичина

Яловичина вирізка коштує 700 грн за кг. М'якуш із задньої частини в середньому продають по 270 грн/кг. Вартість кілограма м'яса з шиї складає 220 грн за кг.

Яловичина биток — 370 грн за кг. Яловичина ребро продають по 145 грн/кг.

Баранина

Баранина корейка коштує 400 грн/кг. Середня ціна на м'якуш з лопатки барана 290 грн за кг.

Задня нога на кості — 250 грн/кг. Ошийок можна придбати за 180 грн за кг.

Ціни на овочі

Картоплю на Столичному ринку продають по 15 грн за кг. Молоду картоплю по 100 грн/кг.

Морква — 13 грн/кг. Цибуля в середньому коштує 14 грн за кг.

Капуста білокачанна коштує 12 грн за кг. Капуста молода — 35 грн/кг. Капуста пекінська по 25 грн/кг.

Буряк продають по 12 грн за кг. Редиску можна купити по 40 грн за кг.

Середня ціна на огірки 100 грн/кг. Помідори червоні — 80-100 грн, рожеві по 160 грн за кг. Жовті помідори продають по 200 грн/кг.

Свіжий перець можна придбати по 140-150 грн за кг. Імпортний часник молодий коштує 150 за кг, а український 240 грн/кг.

Ціни на фрукти

Українські яблука продають в середньому по 25 грн за кг. Грушу імпортну пропонують по 90 грн/кг.

Персики коштують 210 грн кг. Імпортні абрикоси набагато дорожче — 550-600 грн/кг.

Ящик бананів продають по 1200 грн. А ящик зеленого авокадо коштує 600 грн.

Ківі по 100 грн за кг. Ціна апельсинів за кг 70 грн. Мандарини в середньому коштують по 70-80 грн за кг.

Гранат — 120 грн/кг. Виноград Киш-Миш можна купити за 250 грн за кг. Лимон коштує 55 грн/кг.

Ціни на яйця

Вартість яєць повільно підіймається. Середня ціна на яйце куряче категорії С1, 10 шт 20 грн. Яйця С0, 10 шт можна придбати за 30 грн.

Категорії СВ по 43 грн. Яйця перепелині, 20 шт коштує в середньому 55 грн.

Адреса ринку: Київська обл., Бучанський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, 110-А

Графік роботи: без вихідних 5:00 — 18:30

Важливо зазначити, що ціни на продукти можуть відрізнятися залежно від продавця.

Раніше "Телеграф" писав, скільки коштує великодній кошик у 2024 та де вигідніше купати продукти до столу. Порівняли ціни в трьох супермаркетах.