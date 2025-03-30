Душили й били по голові: киянка заявила, що над її дитиною знущалися прямо в школі

Жінка зверталась до директора школи з проханням перевести винних до іншого класу та поставити їх на облік

У школі №237 міста Київ міг статись прикрий інцидент. За інформацією матері постраждалого учня, її сина нібито піддали фізичному насильству, йому одягали пакет на голову та били по голові.

Про це вона написала у соцмережі Фейсбук "Батьки SOS". За словами жінки, з приводу цієї ситуації було проведено засідання за участю представників ювенальної поліції, керівництва школи та інших відповідальних осіб. Як пише матір, факт знущання було зафіксовано, проте адміністрація закладу нібито відмовилася класифікувати цей випадок як булінг.

Матір хлопця каже, що класний керівник написала заяву, оскільки нібито особисто була свідком наслідків інциденту. Коли вчитель зайшла до класу, хлопець перебував у стані істерики після знущання.

Жінка зверталась до директора школи з проханням перевести винних до іншого класу та поставити їх на облік. Проте за її словами, не отримала належної реакції. Вона додала, що батьки інших учнів нібито подали зустрічну заяву проти неї.

"Телеграф" уважно стежитиме за тим, як розвиватимуться події далі. Журналісти звернулись до поліції за коментарем, але на момент публікації відповіді не отримали.

Що таке булінг

Булінг визначається як агресивна поведінка, спрямована на приниження, залякування чи завдання психологічної або фізичної шкоди іншій особі. Основні характеристики булінгу:

Повторюваність : дії систематично повторюються.

: дії систематично повторюються. Дисбаланс сил : агресор має перевагу над жертвою.

: агресор має перевагу над жертвою. Наслідки: потерпілий отримує фізичну чи психологічну шкоду.

Форми булінгу включають словесні образи, фізичне насильство, соціальну ізоляцію, поширення чуток та кібербулінг.

Як подати скаргу про булінг онлайн

МОН впровадило систему швидкого повідомлення про булінг. Діти або їхні батьки можуть заповнити анкету онлайн та повідомити про випадок керівництво школи чи навіть поліцію.

Зайдіть на сайт АІКОМ і оберіть опцію "Повідомити про булінг".

Зареєструйтеся або увійдіть у систему.

Заповніть анкету. Заяву можна подати анонімно.

Підтвердьте заяву та ознайомтеся з рекомендаціями.

Раніше "Телеграф" писав, що вчителька та учениця побились прямо в школі Києва.