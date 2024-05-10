Якщо не вистачає страхового стажу: уряд дав інструкцію, як "купити" роки онлайн

Сплатити внесок можна і за іншу людину

Українці можуть вийти на пенсію в 60,63 та 65 років. Якщо для виходу на відпочинок у літньої особи не вистачає страхового стажу, то його можна докупити.

Щоб "купити" страховий стаж, перш за все потрібно укласти договір з Пенсійним фондом України, як мовиться на Урядовому порталі. Це можуть зробити особи, які належать до 3 категорій, і внески можна вносити за себе і за іншу людину, якщо вона є пенсіонером.

Як купити стаж в онлайн-режимі:

Увійти в особистий кабінет Пенсійного фонду з використанням кваліфікованого електронного підпису, Дія.підпису або системи GOV.ID.

Обрати розділ "Комунікація з ПФУ", далі натисніть "Договір на добровільну участь";

Внести персональні дані особи, на користь якої ви хочете робити внески (ПІБ, податковий номер, серію і номер паспорта, дату народження).

Якщо платите за себе, натисніть "Бажаю сплачувати внески за себе" й вкажіть необхідну інформацію;

Надати згоду на обробку даних і підтвердити внесені дані;

Підписати договір за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), натиснувши кнопку "Підписати й сплатити";

Сплатити внески, обравши зручний для вас спосіб: через "Portmone" чи платіжне доручення.

Кількість та суму сплати цього внеску людина вирішує за своїм бажанням, розраховуючи на свої фінансові можливості. Щоб непрацюючій особі було зараховано повний місяць страхового стажу, сума сплачених за цей місяць страхових внесків має бути не меншою, ніж мінімальний страховий внесок.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи можна за бажанням пенсіонера змінити дату нарахування пенсії.