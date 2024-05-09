Чи можна змінити дату отримання пенсії: є фіксований графік та черга
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Першими, хто отримує виплати, є особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники бойових дій, особи, що мають заслуги перед Батьківщиною та члени сімей загиблих
Кожен пенсіонер в Україні отримує свої виплати з 4 по 25 число кожного місяця. Цю дату змінити за бажанням літної особи майже не можливо.
Як пояснюють у Пенсійному фонді України, передає 24 Канал, нарахування пенсії встановлюється в період призначення цієї виплати. Дата здійснення не змінюється навіть якщо в пенсіонера став інший статус.
Згідно з інформацією Пенсійного фонду, графік виплати пенсій підприємствами формується з урахуванням територіальних зон.
Крім того, дата отримання пенсії через банк встановлюється згідно з графіком перерахування коштів до банку з урахуванням рівномірного розподілу грошей для пенсійних виплат.
Таким чином, пенсійні виплати здійснюються за точним графіком з 4 по 25 число і залежать від ряду факторів.
Варто зауважити, що в "перших" рядах на отримання виплати стоять:
- особи з інвалідністю внаслідок війни;
- учасники бойових дій;
- особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;
- члени сімей загиблих.
Після них отримають пенсію особи з інвалідністю, за віком та ті, хто не працює. Останніми будуть працюючі пенсіонери.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто має право на пенсію по інвалідності в Україні.