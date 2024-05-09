Чи можна змінити дату отримання пенсії: є фіксований графік та черга

Першими, хто отримує виплати, є особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники бойових дій, особи, що мають заслуги перед Батьківщиною та члени сімей загиблих

Кожен пенсіонер в Україні отримує свої виплати з 4 по 25 число кожного місяця. Цю дату змінити за бажанням літної особи майже не можливо.

Як пояснюють у Пенсійному фонді України, передає 24 Канал, нарахування пенсії встановлюється в період призначення цієї виплати. Дата здійснення не змінюється навіть якщо в пенсіонера став інший статус.

Згідно з інформацією Пенсійного фонду, графік виплати пенсій підприємствами формується з урахуванням територіальних зон.

Крім того, дата отримання пенсії через банк встановлюється згідно з графіком перерахування коштів до банку з урахуванням рівномірного розподілу грошей для пенсійних виплат.

Таким чином, пенсійні виплати здійснюються за точним графіком з 4 по 25 число і залежать від ряду факторів.

Варто зауважити, що в "перших" рядах на отримання виплати стоять:

особи з інвалідністю внаслідок війни;

учасники бойових дій;

особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

члени сімей загиблих.

Після них отримають пенсію особи з інвалідністю, за віком та ті, хто не працює. Останніми будуть працюючі пенсіонери.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто має право на пенсію по інвалідності в Україні.