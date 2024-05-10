Если не хватает страхового стажа: правительство дало инструкцию, как "купить" годы онлайн

Оплатить взнос можно и за другого человека

Украинцы могут выйти на пенсию в 60,63 и 65 лет. Если для ухода на отдых у пожилого лица не хватает страхового стажа, то его можно докупить.

Чтобы "купить" страховой стаж, прежде всего, нужно заключить договор с Пенсионным фондом Украины, как говорится на Правительственном портале. Это могут сделать лица, принадлежащие к 3 категориям, и взносы можно вносить за себя и за другого человека, если он является пенсионером.

Как купить стаж в онлайн-режиме:

Войти в личный кабинет Пенсионного фонда с использованием квалифицированной электронной подписи, Действие подписи или системы GOV.ID.

Выбрать раздел "Коммуникация по ПФУ", затем нажмите "Договор на добровольное участие";

Внести персональные данные лица, в пользу которого вы хотите вносить взносы (ФИО, налоговый номер, серию и номер паспорта, дату рождения).

Если вы платите за себя, нажмите "Желаю платить взносы за себя" и укажите необходимую информацию;

дать согласие на обработку данных и подтвердить внесенные данные;

Подписать договор с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), нажав кнопку "Подписать и оплатить";

Уплатить взносы, выбрав удобный для вас способ: через "Portmone" или платежное поручение.

Количество и сумму уплаты этого взноса человек решает по своему желанию, рассчитывая на свои финансовые возможности. Чтобы неработающему лицу был зачислен полный месяц страхового стажа, сумма уплаченных за этот месяц страховых взносов должна быть не меньше минимального страхового взноса.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, можно ли по желанию пенсионера изменить дату начисления пенсии.