Стане "золотою"? Експерти прогнозують стрімкий ріст тарифу на воду з 1 червня

Є серйозна необхідність для перегляду вартості

В Україні останні місяці активно обговорюють подорожчання електроенергії для населення, але з 1 червня 2024 року також може зрости тариф на воду. За прогнозами, вартість кубометра може наблизитись до 100-150 гривень.

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук вважає, що тариф підвищиться через борги водоканалів перед енергопостачальниками. До того ж вартість не переглядали вже три роки, про що повідомляють "Вікна".

Тариф на воду може зрости з 1 червня 2024 року

В Україні немає єдиного тарифу на воду, бо його встановлюють місцеві водоканали. У середньому вартість кубометра складає 40-60 гривень. Проте після підвищення, яке може відбутись з 1 червня 2024 року, тариф може зрости до 100-150 грн за кубометр.

Причина у великих боргах, які зросли після здорожчання електроенергії у 2023 році. Водоканали заборгували компаніям-енергопостачальникам близько 8 мільярдів гривень.

Директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко теж вважає, що є всі підстави для перегляду тарифу на воду. Зараз водоканали в Україні працюють на межі своїх можливостей. Він зазначив, що вся система водозабезпечення перебуває під загрозою.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що вартість світла зросте з 1 червня. Про це повідомив народний депутат Сергій Нагорняк.