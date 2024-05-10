Готуватись до зростання тарифів? В Міненерго відповіли, чи подорожчає світло

До зими готуються вже зараз

Уряд може підвищити тариф на електроенергію для населення, щоб залучити додаткові кошти на підготовку до опалювального сезону, але поки такого рішення не прийняли. Зараз Міністерство енергетики аналізує можливості енергетичних підприємств та доступні фінансові ресурси.

Поки підвищення тарифу на світло лише обговорюють, та є причини вважати, що рішення буде прийнято. Про це заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук сказала в ефірі телемарафону.

Тариф на світло може зрости

"Ми обговорюємо, в тому числі підвищення тарифів. Ми аналізуємо всі доступні нам фінансові ресурси, у тому числі допомогу від наших партнерів, яка надається, яка задекларована ними й що буде надана найближчим часом. Аналізуємо можливості наших енергетичних підприємств", — сказала Гринчук.

Російські удари по енергосистемі завдали величезних збитків. У Міненерго вже готуються до наступного опалювального сезону. Щоб знову не повертатись до відключень по графіку, як це було взимку 2022/23, треба шукати можливості й впроваджувати рішення.

"Зараз, на жаль, з тими пошкодженнями, які є, прогнозується значний дефіцит протягом наступного опалювального сезону. Тоді можуть бути відключення і побутових споживачів. Ми намагаємося шукати й впроваджувати рішення, які пом'якшать ці наслідки взимку", — сказала Гринчук.

Про можливе підвищення тарифу на світло говорив також виконуючий обов’язків генерального директора АТ "Українські розподільні мережі" Артем Мартинюк. Внутрішніх джерел не вистачає, щоб утримувати вартість енергоресурсу та тому ж рівні.

Реальна вартість світла наразі складає 6 грн/кВт. Проте підвищувати тариф до такого рівня Уряд не буде. Директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко вважає, що вже влітку світло подорожчає до 3,50 грн/кВт.

"Телеграф" раніше писав, що може врятувати українців від відключень світла. Через російські обстріли у енергосистемі може виникнути значний дефіцит.