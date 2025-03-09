В Одесі за копійки здають квартиру, але проживати можна не всім (фото)
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Ремонту в помешканні немає
Зняти квартиру в Одесі дешево — задача непроста. Проте у центрі здають житло за смішні гроші поблизу залізничного вокзалу.
Про це стало відомо з оголошення, яке розмістили на сайті купівлі-продажу. Власник апартаментів пише, що житло знаходиться на вулиці Арнаутська.
У квартирі є гаряча вода, а також інтернет. Власник зазначив, що квартира знаходиться на другому поверсі і підійде для 2 чоловіків-будівельників.
Посеред кімнати стоїть диван. Підлога брудна, а шпалери світлі.
Є базові речі для того, щоб прийняти душ. А на кухні можна приготувати їжу та випити чаю.
У туалеті немає вхідних дверей, стоїть просто унітаз. Сама квартира нагадує фільм жахів.
Житло здають без ремонта. Вартість — 2300 грн за місяць.
Нагадаємо, в центрі Києва, в ЖК Подол-град пропонується до продажу кав'ярня. Заклад повністю готовий до роботи: залишається все обладнання. Вартість об’єкту 27 500$.
Раніше "Телеграф" писав, що під Києвом здають "двушку" задарма. Власник квартири пропонує житло в ЖК "Супутник-Теремки".