Станет "золотой"? Эксперты прогнозируют стремительный рост тарифа на воду с 1 июня
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Есть серьезная необходимость для пересмотра стоимости
В Украине последние месяцы активно обсуждают подорожание электроэнергии для населения, но с 1 июня 2024 года также может вырасти тариф на воду. По прогнозам стоимость кубометра может приблизиться к 100-150 гривен.
Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук считает, что тариф повысится из-за долгов водоканалов перед энергопоставщиками. К тому же, стоимость не пересматривали уже три года, о чем сообщают "Окна".
Тариф на воду может вырасти с 1 июня 2024 года
В Украине нет единого тарифа на воду, потому что его устанавливают местные водоканалы. В среднем стоимость кубометра составляет 40-60 гривен. Однако после повышения, которое может произойти с 1 июня 2024 года, тариф может вырасти до 100-150 грн за кубометр.
Причина в больших долгах, выросших после подорожания электроэнергии в 2023 году. Водоканалы должны компаниям-энергопоставщикам около 8 миллиардов гривен.
Директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимир Омельченко также считает, что есть все основания для пересмотра тарифа на воду. Сейчас водоканалы в Украине работают на грани своих возможностей. Он отметил, что вся система водоснабжения находится под угрозой.
Ранее "Телеграф" сообщал, что стоимость света вырастет с 1 июня. Об этом сообщил народный депутат Сергей Нагорняк.