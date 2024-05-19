Станет "золотой"? Эксперты прогнозируют стремительный рост тарифа на воду с 1 июня

Есть серьезная необходимость для пересмотра стоимости

В Украине последние месяцы активно обсуждают подорожание электроэнергии для населения, но с 1 июня 2024 года также может вырасти тариф на воду. По прогнозам стоимость кубометра может приблизиться к 100-150 гривен.

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук считает, что тариф повысится из-за долгов водоканалов перед энергопоставщиками. К тому же, стоимость не пересматривали уже три года, о чем сообщают "Окна".

Тариф на воду может вырасти с 1 июня 2024 года

В Украине нет единого тарифа на воду, потому что его устанавливают местные водоканалы. В среднем стоимость кубометра составляет 40-60 гривен. Однако после повышения, которое может произойти с 1 июня 2024 года, тариф может вырасти до 100-150 грн за кубометр.

Причина в больших долгах, выросших после подорожания электроэнергии в 2023 году. Водоканалы должны компаниям-энергопоставщикам около 8 миллиардов гривен.

Директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимир Омельченко также считает, что есть все основания для пересмотра тарифа на воду. Сейчас водоканалы в Украине работают на грани своих возможностей. Он отметил, что вся система водоснабжения находится под угрозой.

Ранее "Телеграф" сообщал, что стоимость света вырастет с 1 июня. Об этом сообщил народный депутат Сергей Нагорняк.