У Києві зросли тарифи на воду і тепло: у червні споживачі отримають нові платіжки

Постачання гарячої води зросло майже на 7 гривень

У Києві з 1 травня 2024 року зросли тарифи на абонентське обслуговування для послуг з постачання гарячої води, а також теплової енергії. Киян про це не попередили.

Про це пише видання "Комерсант український" посилаючись на співрозмовника у КМДА. Подорожчання пов'язано зі зростанням прожиткового мінімуму та здорожчанням виробничих матеріалів.

Тариф гарячу воду з 1 травня

Постачання гарячої води (без врахування витрат на обслуговування та заміну лічильників) буде коштувати 22,08 грн, тобто зросло на 6,73 грн.

З врахуванням витрат на обслуговування та заміну лічильників, постачання гарячої води коштуватиме 36,95 грн з ПДВ або зросте на 1,76 грн.

Тариф на тепло з 1 травня

Постачання теплової енергії буде коштувати 22,38 грн з ПДВ, тобто збільшиться на 78 коп. Такою буде вартість без врахування витрат на обслуговування та заміну лічильників. Якщо в послугу входить і обслуговування та заміна теплових лічильників, то її ціна складе 37,25 грн з ПДВ, стане дорожче на 6,18 грн.

Платіжки із новими сумами споживачі отримають уже в червні.

Раніше "Телеграф" писав, як киянам передати показання лічильників води. Споживачі повинні вчасно передавати показники не лише холодного, а й гарячого водопостачання та робити це починаючи з 10 та до останнього числа кожного місяця.