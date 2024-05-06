Має бути по 6 гривень, але...: експерт попередив про зростання тарифу на світло вже влітку і назвав цифру

Різко підвищувати тариф не збираються

Більшість енергетичної інфраструктури України зруйнована або пошкоджена російськими ударами. Дуже високою є ймовірність, що влітку будуть відключення світла, а тарифи на електроенергію зростуть.

У літні місяці тариф на електроенергію в Україні може зрости з 2,68 грн/кВт до 3,50 грн/кВт. Про це заявив директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко в ефірі "КИЇВ24".

Він пояснив, що насправді тариф має становити близько 6 грн/кВт. Однак так різко підвищувати його ніхто не буде.

"Тому, якщо і буде підвищення, то воно має бути послідовним. Зараз 2,68 грн/кВт. Мабуть, з червня місяця або з липня можна очікувати на збільшення тарифу до 3,30-3,50 грн/кВт. Від такого заходу нікуди не можна подітися, оскільки ви знаєте, в якому стані наша енергетична система", – зазначив Омельченко.

Експерт назвав приблизні масштаби руйнувань від ударів Росії. За його словами, ворог зруйнував та пошкодили близько 70% усієї енергетичної інфраструктури нашої країни.

Як повідомляв "Телеграф", НБУ теж прогнозує підвищення цін на світ. Однак жодної конкретики у цьому питанні немає.