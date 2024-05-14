Для відновлення енергосистеми України потрібно підвищувати тариф на електроенергію, але зберегти субсидії малозабезпеченим, — експерт

Віце президент Energy Club, Максим Білявський у ефірі телеканалу Ми — Україна заявив, що підвищення тарифів на електроенергію є вимушеною мірою, і потрібно прийняти це рішення, але із збереженням чітких алгоритмів надання субсидій малозабезпеченим домогосподарствам.

"Влітку нам потрібно вирішити щонайменше дві проблеми. Перша — пов’язана з боргами на ринку електроенергії. Друга задача — на жаль, ми не обійдемося без підвищення тарифів на електроенергію для домогосподарств. Але зі збереженням чітких алгоритмів надання субсидій тим домогосподарствам, які малозабезпечені", — сказав він.

На його думку, це буде точка зростання, відновлення фінансової ліквідності енергетичного ринку. "У нас спроможності ринку електричної енергії, тобто наявність фактичних коштів вкрай низька. І це, безумовно зрозуміло, що обмежує можливості як і операторів розподільчих мереж, так і операторів системи передачі, я вже не говорю про генеруючі компанії. Тому, кошти на ринку мають бути, це як банківська установа, якщо у ньому немає вкладів, якщо в банку немає обігових коштів — банк не існує, банк закривається", — сказав віце президент Energy Club.