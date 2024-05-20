Від 10 до 50 тис грн: в якій громаді та за яких умов виплачуються допомоги для бійців

Треба відповідати певним умовам

Військові, які зазнали поранень або загинули, отримають грошову допомогу від Великолепетиської селищної військової адміністрації. Розмір виплати коливається від 10 тисяч гривень до 50 тисяч гривень, залежно від умов надання.

Вона виплачуватиметься відповідно до Програми підтримки військовослужбовців, що була прийнята в громаді. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомляє Великолепетиська селищна військова адміністрація.

Розмір матеріальної допомоги Комісія визначила по кожному конкретному випадку, виходячи з обставин, що склалися та ступеня тяжкості поранення і призначила виплати:

військовослужбовцю, який отримав поранення тяжкого ступеня — у розмірі 20 000 грн;

військовослужбовцю, який отримав поранення середнього ступеня тяжкості — у розмірі 20 000 грн;

військовослужбовцям, які отримали поранення легкого ступеня тяжкості — у розмірі 10 000 грн;

військовослужбовцю, якому встановлено II групу інвалідності — у розмірі 30 000 грн;

родині військовослужбовця, який загинув під час виконання бойового завдання — у розмірі 50 000 грн.

Такі виплати можуть здійснитись одноразово за кошти місцевого бюджету.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як важкопораненим військовим буде виплачуватись 100 тисяч гривень.