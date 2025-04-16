На Великдень у Львів: що варто знати українцям про богослужіння та розваги

Найкраща кава в Україні та готичні собори – це Львів

Поїздка до Львова – це завжди хороша ідея. А на Великдень – особливо. Місто пахне кавою, старовиною та весняним сонцем, а бруківка ніби шепоче: "не поспішай". Львівський Великдень — це коли на площі Ринок продають паски з маком та лавандою, звучить жива музика, а готичні фасади прикрашені вишиванками.

"Телеграф" зібрав місця, які варто побачити, якщо ви приїхали сюди на кілька днів. Також ми проаналізували ціни на оренду квартир та дізналися, де можна буде відвідати церковну службу.

Великдень у Львові: куди піти, щоб відчути дух міста

1. Площа Ринок та Вірменський квартал

Де: центр міста

Чому варто:

Це серце Львова. Кожен будинок тут зберігає легенду, кожен балкон – привід для фото. У святкові дні площа перетворюється на театральну сцену: ярмарки, вуличні музиканти, великодні вистави. А поряд — Вірменська вулиця: вузька, таємнича, ідеальна для прогулянок без маршруту.

2. Італійський дворик

Де: Площа Ринок, 6

Чому варто:

Затишний простір у ренесансному стилі: арки, колони, симетрія та тиша серед міста. Можна сховатися від суєти, випити кави і на мить уявити, що ви у Флоренції. До речі, це цінна пам’ятка 1580 року – палац найбагатшого львів’янина за всю історію міста купця Костянтина Корнякта.

3. Личаківський цвинтар

Де: вул. Мечнікова, 33

Чому варто:

Це не просто цвинтар, а музей просто неба. Тут спочивають відомі українці, серед яких поет Іван Франко, письменники Григорій Тютюнник та Роман Іваничук, оперна співачка Соломія Крушельницька, композитори Ігор Білозір, Станіслав Людкевич, Микола Колесса та Мирослав Скорик. А ще це місце тиші, роздумів та краси, де ангели розповідають свою історію Львова.

4. Високий замок та оглядовий майданчик

Де: парк "Високий замок"

Чому варто:

Найкраща панорама міста — і вона особливо вражає навесні. Небагато підйому, багато повітря, простір та дахи старого Львова — ідеальне завершення великоднього дня. Попереджаємо, що жодного замку у звичайному значенні слова тут немає. Тільки трохи стародавніх руїн і фрагмент південної стіни замку, зведеного в 1362 році на місці дерев’яного, що стояв тут раніше.

5. Львівський оперний театр

Де: проспект Свободи, 28

Чому варто:

Неважливо, чи потрапите ви на спектакль, чи просто заглянете усередину — будівля вражає. Зовні — помпезність та витонченість у стилі неоренесанс, усередині — ліпнина, золото та червоний оксамит. Один із найкрасивіших театрів Європи, і привід сказати "нічого собі". До речі, будівля дуже нагадує Одеський оперний театр, хоч їх проектували різні архітектори. Львівський був збудований у 1900 році за проєктом архітектора Зиґмунта Ґорґолевського.

6. Палац Потоцьких

Де: вул. Коперника, 15

Чому варто:

Розкішна резиденція ХІХ століття, побудована на зразок французьких палаців. Нині тут – художня галерея. Але навіть якщо не зайдете всередину, палац варто обійти з усіх боків: ліпнина, ковані деталі, витончені вікна — як у Версалі, тільки в центрі Львова. Будувався княжий палац як львівська резиденція австрійського політика та намісника імператора у Галичині Альфреда Юзефа Потоцького.

7. Прогулянка Кастелівкою

Де: район вулиць Чупринки, Котляревського

Чому варто:

Прихована перлина Львова. Район вілл та особняків початку XX століття у стилі модерн. Спокійно, зелено, гарно. Хороший маршрут для тих, хто хоче побачити інший, не туристичний Львів.

8. Музей Пінзеля

Де: площа Митна, 2

Чому варто:

Його називають "українським Мікеланджело". Скульптури Йоганна Георга Пінзеля – це бароко з душею. Роботи вражають експресією та світлом. Прекрасне місце, щоб відпочити від шуму та вразитись по-справжньому.

9. Вернісаж та сувенірні лавки

Де: біля Оперного театру, вздовж проспекту Свободи

Чому варто:

Навіть якщо не збираєтеся нічого купувати — пройтися вздовж крамниць з керамікою, іконописом, вишивкою та антикваріатом варто. Тут кажуть "Христос воскрес!" без пафосу та продають листівки, яким сто років. Львів як він є.

Ціни на квартирі у Львові на Великдень

Інстаграмні квартири-студії у Львові з наворотами типу джакузі здаються за ціною в діапазоні 1,5-2,5 тисяч гривень на добу. При цьому вони переважно знаходяться не ближче, ніж за 25 хвилин ходьби від площі Ринок.

Однак є простіші варіанти. Так, можна орендувати студію з євроремонтом на самій площі, яка є візитівкою Львова за 950 грн. Ми навіть знайшли пристойне однокімнатне житло поряд із Оперним за 600 грн на добу, а трохи далі – за 500 грн. А за "однушку" в традиційному совковому стилі в 10 хвилинах від центру власник і зовсім просить 380 грн.

Зазначимо, що орендодавці в основному вказують, що ціна на свята обговорюється окремо по телефону.

Храми у Львові

Львів славиться своїми соборами та монастирями надзвичайної краси, можна навіть влаштувати тематичну екскурсію виключно культовими спорудами. Запевняємо вас, щоб насолодитися їхньою приголомшливою архітектурою, вихідних точно не вистачить.

Розпорядок служб у найвідоміших храмах УГКЦ

Архікатедральний собор святого Юра, пл. Святого Юра, 5

Гарнізонний Храм Святих Апостолів Петра та Павла (колишній Єзуїтський костел), вул. Театральна, 11

Субота

09:00 Божественна Літургія за упокій

13:00 Божественна Літургія

18:00 Божественна Літургія

18.45 Велика вечірня

Неділя

7:30 Божественна Літургія

9:00 Божественна Літургія

11:00 Божественна Літургія за Збройні сили України та громаду віруючих Гарнізонного храму святих апостолів Петра та Павла

13:00 Божественна Літургія для дітей та батьків; для тих, хто готується стати батьками

*15:00 BYZANTINE DIVINE LITURGY IN ENGLISH (у свята Літургія служиться українською)

17:00 Божественна Літургія за християнські сім’ї

18:00 Божественна Літургія

20:00 Божественна Літургія

Храм Преображення Господа нашого Ісуса Христа, вул. Краківська 21

Субота

6:45 3-я година

7:00 Літургія заупокійна

8:00 Ранкова

8:45 6-а година

9:00 Літургія заупокійна

18:00 Всенощне богослужіння

Неділя

7:00 Божественна літургія

9:00 Божественна літургія

11:00 Божественна літургія

18:00 Божественна літургія

Храм Пресвятої Євхаристії (колишній Домініканський костел), пл. Музейна 3

Субота

7:30 Свята Літургія за упокій

9:00 Свята Літургія

18:00 Вечірнє богослужіння

Неділя

7:30 Свята Літургія за упокій

9:00 Свята Літургія за здоров’я

13:00 Свята Літургія

18:00 Свята Літургія

Церква (парафія) Святого Андрія (колишній Бернардинський монастир), пл. Соборна, 3

Неділя

7:30 Служба Божа за упокій без панахиди

9:30 Служба Божа піна за жертводавців та парафіян

12:00 Служба Божа співана за Україну для дітей та молоді

17:00 Вечірня Літургія

17:00 Спільна чітка.

18:00 Служба Божа за здоров’я та всяке прохання.

Церква Святих Ольги та Єлизавети, пл. Кропивницького, 1

Субота

8:00 Свята Літургія на будь-яке прохання

9:00 Заупокійна Свята Літургія, панахида

18:00 Вечірня

Неділя

8:00 Свята Літургія на будь-яке прохання

10:00 Свята Літургія за парафію

12:00 Свята Літургія для дітей та молоді

18:00 Свята Літургія на будь-яке прохання

Історично місто було католицьким, звідси й багато монастирів у готичному стилі. Багато з них перестали функціонувати як монастирі або змінили конфесію. Так римо-католицькі парафії стали греко-римськими. Останні у Львові нині за кількістю перевершують православні.

Храми ПЦУ у Львові

Православна церква України у Львові не оприлюднила графіку Великодніх служб, але ми можемо надати повний список діючих храмів ПЦУ з адресами.

вул. Руська 5, церква Успіння Пресвятої Богородиці

вул. Замарстинівська 9, храм Воздвиження Чесного та Життєдайного Хреста Господнього (при університеті МВС) (по черзі з УГКЦ)

вул. Грушевського, 2, Свято-Покровський катедральний собор

вул. Городоцька 20, храм свящ. Василя Великого (СІЗО)

вул. Б. Хмельницького 28а, Княжий храм Святого Миколая Чудотворця

вул. Б. Хмельницького 77, храм Святої Параскеви-П’ятниці

вул. Кн. Ольги 1а, храм Святого Великомученика та Цілителя Пантелеймона

вул. Стрийська 146, церква Рівноапостольного Володимира Великого

вул. Володимира Великого 24, церква Покрови Пресвятої Богородиці

вул. Стрийська 148, храм Святих мучеників Бориса та Гліба

вул. Пулюя, храм Святого Архістратига Михаїла

вул. Лисенка 43, храм Святого Іоанна Золотоустого

вул. Тракт Глинянський 139б, храм Святого Апостола Андрія Первозванного

вул. Тракт Глинянський, церква Святого Апостола та Євангеліста Луки

вул. Пекарська 52, церква Різдва Чесного Пророка, Предтечі та Хрестителя Господнього Іоанна

вул. Січинського, 30, храм Святого Пророка Іллі

вул. Богданівська,1 (Кривчицька дорога), церква Різдва Пресвятої Богородиці

Личаківська 82а, церква Петра та Павла

вул. Личаківська, 107, Церква св.

вул. Ковельська 37, церква Преображення Господнього

вул. Харківська, 46, храм Холмської ікони Божої Матері

вул. Пасічна 91, церква Різдва Іоанна Хрестителя

вул. Пекарська, 59а, Свято-Воскресенський Ново-Афонський монастир

вул. Бобаніча 3, храм Святого Юрія Побідоносця

вул. Коциловського 30, каплиця Усікнення голови Іоанна Хрестителя (при психоневрологічному диспансері)

вул. Запорізька 1а, церква Введення в Храм Пресвятої Богородиці

вул. Чукаріна 32, храм Святого пророка Іллі

пр. Червоної Калини 89, храм Святого Рівноапостольного князя Володимира

вул. Вернадського 2, церква Пресвятої Трійці

вул. Навроцького 23, церква вмч. Пантелеймона при 8-й міській клінічній лікарні

вул. Демнянська 4, церква Покрови Пресвятої Богородиці

вул. Антонича 5, церква Покрови Пресвятої Богородиці

вул. Шевченка 205, церква Різдва Пресвятої Богородиці

вул. Роксолани 43а, храм Преображення Господнього

вул. Каховська 32, церква Святого Архістратига Михаїла

вул. Любінська 111, храм Вознесіння Господнього

вул. Щирецька 36, храм Покрови Пресвятої Богородиці

вул. Чернівецька 4, храм Великомученика Георгія Побідоносця

вул. Сяйво 14, церква Покрови Пресвятої Богородиці

вул. Білогорща 21, храм Різдва Пресвятої Богородиці

вул. Городоцька (Скнилів, аеродром), каплиця Усіх Святих Українського народу

вул. Заозерна, 11, церква Успіння Праведної Анни

вул. Шевченка 66, храм Святого Андрія Первозванного

вул. Щурата 10б, церква Вознесіння Господнього

вул. Панча 12, церква Святого Рівноапостольного князя Володимира

вул. Щурата, храм першомученка архідиякона Стефана

вул. Миколайчука, 2а, церква всіх Українських Святих

пр. Чорновола, храм Трьох Святителів

вул. Орлика 1, Ікони Пресвятої Богородиці Всецариці

вул. Шевченка 311, церква Пресвятої Трійці

вул. Розлога 4, церква Преподобних Іова та Амфілохія Почаєвських

Щодо Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП), то Львівська область стала першою в нашій країні, де не стало жодної зареєстрованої релігійної громади, яка належить до неї. Про це повідомлялося ще у листопаді минулого року.

Нагадаємо, Великдень у 2025 році порадує українців приємною весняною погодою. На більшій частині країни очікується сонячне небо та мінлива хмарність, без істотних опадів. У той же час на заході очікуються дощі.