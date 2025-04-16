Американські війська підуть: Чалий розповів, чи Європа залишиться беззахисною

Американська присутність залишиться, але буде суттєво скорочено

Європі доведеться звикати до нових реалій, в яких США особливо не піклуватимуться про її безпеку. Вже зараз помітно, що американські військові почнуть поступово йти з європейського континенту.

Про це розповів колишній посол України у США (2015-2019) Валерій Чалий в інтерв’ю Zaxid.net. За його словами, це насамперед торкнеться наземної присутності.

"Американці об’єктивно поступово з Європи виходитимуть. Це не буде авральний вихід, але вони скорочуватимуть присутність військ. Це не означає, що вони розірвуть співпрацю. Вони поставлятимуть озброєння, це великий ринок для американських озброєнь", — сказав дипломат.

За його словами, США залишать повітряне і, можливо, морське прикриття Європи, оскільки це в їхніх інтересах. Однак кількість живої сили на суші поменшає.

Як повідомлялося раніше, після приходу до влади в США Дональда Трампа українці теж почали подумки розділяти Захід. Зараз під цим словом найчастіше мають на увазі лише країни Європи.

Примітно, що навіть голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн також наголошувала, що Заходу у традиційному уявленні більше не існує. У цій ситуації вона вважає, що Європа має прийняти роль світового гравця.