От 10 до 50 тыс грн: в каком обществе и при каких условиях выплачиваются помощи для бойцов

Надо отвечать определенным условиям

Военные, которые получили ранения или погибли, получат денежную помощь от Великолепетиской поселковой военной администрации. Размер выплаты колеблется от 10 тысяч гривен до 50 тысяч гривен в зависимости от условий предоставления.

Она будет выплачиваться в соответствии с Программой поддержки военнослужащих, принятой в общине. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщает Великолепетская поселковая военная администрация.

Размер материальной помощи Комиссия определила по каждому конкретному случаю исходя из сложившихся обстоятельств и степени тяжести ранения и назначила выплаты:

военнослужащему, получившему ранение тяжелой степени — в размере 20 000 грн;

военнослужащему, получившему ранение средней степени тяжести — в размере 20 000 грн;

военнослужащим, получившим ранение легкой степени тяжести – в размере 10 000 грн;

военнослужащему, которому установлена II группа инвалидности — в размере 30 000 грн;

семье военнослужащего, погибшего при выполнении боевого задания — в размере 50 000 грн.

Такие выплаты могут быть осуществлены единовременно за средства местного бюджета.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как тяжелораненым военным будет выплачиваться 100 тысяч гривен.