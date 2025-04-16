В окупованих містах створили нові військові адміністрації: для чого це потрібно

Багато хто не розуміє сенс існувань цих адміністрацій

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №240/2025 про створення Маріупольської міської військової адміністрації. Це рішення ухвалене майже через три роки після того, як місто опинилося під контролем Росії.

Як повідомляється на сайті Офісу президента, загалом у Донецькій області створено десять нових військових адміністрацій. У Маріупольському районі з'явилися адміністрації в Кальчицькій, Мангуській, Маріупольській, Нікольській та Сартанській громадах. У Волноваському районі — в Старомлинівській, Хлібодарівській, Волноваській, Мирненській та Ольгинській. Усі згадані населені пункти залишаються під окупацією з 2022 року.

Створення військових адміністрацій в окупованих населених пунктах, попри тимчасову відсутність контролю, необхідне для забезпечення безперервної державної присутності. Як пояснював депутат Херсонської облради Сергій Хлань у коментарі Radio NV, такі адміністрації формуються для розв'язання організаційних, соціальних та фінансових питань. Зокрема, йдеться про призначення бюджетних виплат, соціальної допомоги, зарплат для освітян і медиків — навіть якщо ці громади перебувають у стані "простою".

За словами Хланя, до призначення військових адміністрацій функціонування місцевих органів влади у звільнених або окупованих громадах було ускладнене — зокрема через втрату бухгалтерських документів чи співпрацю окремих чиновників з окупаційною владою. Нові призначення дозволяють відновити контроль над фінансовими інструментами громад, що мають значення для системної підтримки людей на підконтрольній території.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що активізація бойових дій на фронті та періодичні обстріли прикордонних регіонів України з боку Росії знову актуалізують питання евакуації цивільного населення. Дехто з громадян вирішує залишити небезпечну територію заздалегідь, не чекаючи критичного загострення, однак інші — зокрема родини з дітьми — часто залишаються до останнього.