"Реал" — "Арсенал": онлайн-трансляція чвертьфіналу Ліги чемпіонів

Королівський клуб спробує оформити грандіозний камбек

У середу, 16 квітня, у Лізі чемпіонів відбудуться завершальні матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25. Зокрема мадридський "Реал" після поразки у Британії (0:3) прийме лондонський "Арсенал".

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу, що відбудеться у Мадриді (Іспанія) на стадіоні "Сантьяго Бернабеу". Початок гри о 22:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів "Реал" — "Арсенал" (оновлюється)

Де і коли дивитися матч "Арсенал" — "Реал"

У прямому етері в Україні поєдинок "Реал" — "Арсенал" буде доступним для перегляду на медіаплатформі Megogo. Пряма трансляція матчу буде доступна на Megogo за підписками: Спорт, Максимальна та MEGOPACK XL (вартість пробної – від 69 грн).

Прогноз букмекерів на матч "Арсенал" — "Реал"

На думку букмекерів, лондонський "Арсенал" пройде далі. На вихід Канонірів до півфіналу ЛЧ фахівці пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 1,13. У той самий час подібний успіх Вершкових оцінюється коефіцієнтом 5,70. Додамо, що букмекери вважають "Реал" великим фаворитом у зустрічі-відповіді — коефіцієнт 1,71 проти 4,55 за "Арсенал".

Історія зустрічей

Команди провели всього 5 ігор між собою — 3 перемоги у Канонірів, 2 — у Вершкових. 8 квітня Пушкарі завдали Вершковим великої поразки з рахунком 3:0.

Повний відеоогляд матчу "Арсенал" — "Реал"

Нагадаємо, "Арсенал" став третім на етапі ліги, "Реал" показав лише 11 результат. У підсумку іспанцям довелося грати в стиковому раунді проти "Манчестер Сіті", і Королівський клуб впорався з англійським бар’єром. У 1/8 фіналу ЛЧ "Реал" лише у серії пенальті пройшов "Атлетіко", а "Арсенал" з легкістю вибив ПСВ.