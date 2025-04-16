Стабільність під загрозою? Що буде з гривнею у 2025 році

НБУ, ймовірно, утримає облікову ставку без змін до вересня

Українська економіка з 2024 року продовжує поступово відновлюватися, однак темпи цього зростання залишаються повільними. Аналітики вважають, що через низку внутрішніх і зовнішніх чинників суттєве прискорення найближчим часом малоймовірне.

Як повідомляє "NV Бізнес", аналітики інвестгрупи ICU прогнозують зростання ВВП на рівні 3% у 2024–2025 роках — переважно за рахунок пожвавлення споживчого попиту та кращого врожаю.

Водночас поступове скорочення бюджетного дефіциту стримуватиме зростання. Інфляція, як очікується, почне різко сповільнюватися з червня, і до кінця року знизиться до 7–8% завдяки стабільному курсу гривні, здешевленню продуктів та зниженому попиту.

Національний банк, ймовірно, утримає облікову ставку без змін до вересня, після чого може тричі її знизити на 0,5%. МВФ переглянув графік зовнішньої допомоги.

"Україна отримає понад 50 млрд доларів цьогоріч, тож резерви НБУ різко зростуть, а центральний банк матиме більше ресурсів, щоб підтримувати курс гривні. Тож ми підвищуємо прогноз курсу гривні наприкінці 2025 року до 43,5 грн до долара", — зазначили в ICU.

Головні ризики

За даними фахівців, серед головних ризиків — дефіцит поточного рахунку, відплив валюти з банків та боргові виплати. У разі різкого скорочення зовнішньої допомоги курс гривні може зазнати серйозного тиску.

Державний бюджет цього року буде здебільшого фінансований коштом міжнародної допомоги. Проте вже у 2026 році джерела фінансування дефіциту залишаються невизначеними.

"За нашими очікуваннями, навіть якщо найближчим часом буде досягнуто угоди про припинення вогню, інтенсивність бойових дій на лінії фронту та обстрілів інфраструктури не знизиться кардинально. Бізнесу та домогосподарствам доведеться жити та працювати в умовах невизначеності, що впливатиме на їхні настрої, зокрема споживчі та інвестиційні рішення", — йдеться в повідомленні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як прорив росіян і криза допомоги США вплинули на валютний ринок. На тлі цих подій курс долара на чорному ринку почав коливатися, демонструючи нестабільність.