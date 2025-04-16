Скільки українців отримали компенсацію за зруйноване житло: влада озвучила цікаві цифри

Ця компенсація поділяється на дві частини

Компенсацію за зруйноване житло за програмою "Відновлення" отримали вже десятки тисяч українців. Сюди входять компенсації і за пошкоджене, і повністю знищене житло.

Про це у відповідь на запитання головного редактора "Телеграфу" Ярослава Жарєнова заявив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба під час Першого Міжнародного форуму згуртованості "Творимо майбутнє". За його інформацією, наразі вже понад 96 тисяч сімей отримали відповідну компенсацію за програмою "єВідновлення".

Не пропустіть: Кулеба також розповів, що уряд має план дій для деокупованих територій після закінчення війни. Докладніше про це читайте у матеріалі "Телеграфу" "Кулеба пояснив, коли почнеться відлік "перших 30 днів" після завершення війни".

"Ця компенсація ділиться на дві частини:

компенсація за пошкоджене житло;

компенсація за повністю знищене житло", — пояснив Кулеба.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, скільки грошей потрібно на повоєнне відновлення України.