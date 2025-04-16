Індія хоче залишити Росію без покупців зброї: плани грандіозні

Росія може втратити частку на ринку зброї

Індія має намір зайняти свою нішу на ринку озброєння й особливо зацікавилася країнами, які раніше залежали від постачання з Росії. Для цього вона розширює програми кредитування для потенційних покупців, а також відправить додаткових військових аташе до своїх посольств у різних країнах світу.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на свої джерела. При цьому наголошується, що Індія є найбільшим покупцем зброї, оскільки має під боком дві ядерні держави, з якими має напружені відносини — Пакистан і Китай.

Хоча Індія давно вже має виробництво своєї стрілецької зброї, проте якісну продукцію там почали виробляти нещодавно. При цьому в питаннях авіації вона залежить від Росії, а артилерію купує в США. Поворотним моментом для країни стало російське вторгнення в Україну, коли стало зрозуміло, що баланс на ринку зброї буде сильно змінено.

Згідно з урядовими звітами, у 2023-24 фінансовому році Індія виробила своєї зброї на 14,8 мільярда доларів, що на 62% більше, ніж у 2020 році. При цьому деякі індійські снаряди навіть потрапляли до рук української армії.

Уряд Нарендри Моді планує наростити експорт продукції військового призначення до 6 мільярдів доларів до 2029 року. Зараз це в основному боєприпаси і стрілецька зброя, проте в Делі мають намір розширити спектр зброї на продажу і хочуть зайняти нішу масового виробника з низькими цінами. Наприклад, там вважають, що здатні виробляти 155-мм снаряди за ціною 300-400 доларів за штуку, тоді як Європейські коштуватимуть до десяти разів дорожче. При цьому Індія бажає отримати контракти і на продаж серйознішого обладнання, на зразок військових кораблів і ракетних систем.

Через свій державний банк EXIM Індія планує відкрити програми кредитування на купівлю озброєння країнами, які не мають ідеальної кредитної історії. Наприклад, великі надії покладаються на Бразилію, де офіс EXIM відкрився в січні. Крім того, військові аташе вже були відправлені до Алжиру, Марокко, Гаяни, Танзанії, Аргентини, Ефіопії та Камбоджі.

Багато хто з цих країн залежав від постачання зброї з СРСР, а тепер є покупцями російської зброї. До того ж Делі також проривається і на ринок пострадянських країн. Наприклад, 43% зброї Вірменії, закупленої з 2022 по 2024 роки, було зроблено в Індії.

Як повідомлялося раніше, у НАТО розглядають можливість відкриття в Україні кількох заводів із виробництва снарядів. Там навіть не виключають, що це буде зроблено ще до завершення війни.