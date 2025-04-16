За даними російських журналістів, бізнес Житникова прогорів у Європі

На засіданні Держради Володимир Путін показав чергову "жертву Європи" — кухаря, який повернувся до Росії, бо не витримав "нетрадиційних цінностей" у Німеччині. Чоловік попросив у президента російське громадянство — йому пообіцяли допомогти.

Як повідомили росЗМІ, цим "німцем" виявився Максим Житников, який 35 років тому емігрував до Німеччини. Раніше він був співвласником компанії, яка займалася громадським харчуванням у місті Ессен — Schwarze Rose Gastronomie GmbH.

Бізнес Житникова, за інформацією журналістів, зазнав значних фінансових труднощів і його компанія залишалася винною великі суми. У 2015 році через ці борги судові пристави були змушені закрити ресторани цієї компанії. Згідно з даними видання Waz, тільки за оренду приміщень ресторани мали борги на "десятки тисяч євро".

Під час засідання Держради по відеозв'язку Володимиру Путіну кухар пояснив своє повернення в Росію тим, що нібито "не може підтримувати ідеї, які пропагує сучасна Європа", зокрема Німеччина, оскільки вони суперечать його поглядам на "нетрадиційні цінності".

Крім того, Максим Житников попросив російського президента допомогти з отриманням громдаянства, після чого Путін заявив:

"Вирішимо цю проблему. Це не проблема".

Слід додати, що Максим Житников також відомий як бренд-шеф ресторанів, що знаходяться в селищі Доброград, яке розташоване у Володимирській області.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що одіозний продюсер Юрій Бардаш з Луганщини, який раніше втік до Росії та неодноразово відзначався проросійськими заявами й випадками проти України, отримав паспорт громадянина Росії.