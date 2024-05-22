Кошти на соцзахист для бійців та ветеранів виросли: хто отримуватиме збільшені виплати

Для бійців також впроваджено безплатну стоматологію

Фінансування обласної програми соціальної підтримки ветеранів, учасників бойових дій та Героїв Небесної сотні виросло майже у два рази. Це стосується мешканців Київщини.

Соціальний захист передбачає виплату матеріальної допомоги учасникам Антитерористичної операції та Операції об’єднаних сил, добровольцям, членам сімей загиблих (померлих) захисників, які брали участь в обороні країни від агресії РФ, а також родинам Героїв Небесної Сотні. Про це розповів на брифінгу директор департаменту соціального розвитку та ветеранської політики КОГА Ігор Мещан.

Для вищезазначених осіб передбачено:

одноразова грошова допомога ветеранам війни з інвалідністю І-ІІІ груп;

щорічна одноразова грошова допомога сім’ям осіб, які загинули (померли) під час участі в АТО/ООС і під час відбиття російської агресії, а також сім'ям Героїв Небесної Сотні;

щомісячна адресна грошова допомога дітям, один з батьків яких загинув (помер) під час участі в захисті Батьківщини чи в бойових діях;

щомісячна адресна грошова допомога дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, один з батьків яких загинув (помер) під час участі в захисті Батьківщини чи в бойових діях;

щомісячна адресна грошова допомога дітям Героїв Небесної Сотні;

відшкодування витрат на придбання захисникам та членам родин загиблих військових ліків, які не входять до Національного переліку основних лікарських засобів, затвердженого постановою Кабміну.

Окрім того, у 2024 році в Київській області для бійців та ветеранів впровадили програму безплатної стоматології, фінансування на яку збільшено до 11 мільйонів гривень. Коштом бюджету області буде оплачено надання лікування у стоматолога — хірургічне та протезування.

"Для отримання безоплатних стоматологічних послуг слід звертатись до Комунального некомерційного підприємства Київської обласної ради "Обласна стоматологічна поліклініка", за адресою: м. Біла Церква, вул. Підвальна, буд. 28- А (тел. 096 689 17 74)", — підсумували в КОГА.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, кому з бійців передбачено щомісячне нарахування винагороди, надбавки, окладу та повного грошового забезпечення.