"Обмежено придатних" мобілізують. Чи можуть їх відправити на передову

У ТЦК назвали спеціалістів, яких не вистачає в армії

Чоловіків, які раніше були "обмежено придатними" до служби або мають вік понад 50 років, мобілізують. Однак їх можуть направити на облаштування фортифікаційних споруд.

Про це в інтерв'ю телеканалу TV5 розповів заступник начальника Запорізького обласного ТЦК та СП Андрій Якунін. За його словами, до виконання інженерних завдань можуть бути направлені:

чоловіки віком 50+, які придатні до служби;

військовозобов’язані, придатні до служби в тилових частинах, територіальних центрах, навчальних закладах.

Як зазначає Якунін, ці категорії після проходження ВЛК розподіляються до підрозділів тилового забезпечення, частин підтримки, а також можуть бути залучені безпосередньо до ТЦК.

Які завдання виконують тилові підрозділи

Тилові частини та підрозділи забезпечення займаються:

облаштуванням фортифікаційних споруд;

виконанням спеціальних заходів для підтримки бойових підрозділів;

організацією матеріально-технічного забезпечення.

Які спеціалісти потрібні у тилу

За словами представника ТЦК, нині є висока потреба у військових фахівцях тилового напрямку. Серед затребуваних спеціальностей:

водії;

оператори різного обладнання;

кранівники;

фахівці з інженерних робіт.

"Можливо вони десь перетинаються з цивільними, але також такі спеціальності потрібні у війську", — наголосив Якунін.

Що чекає мобілізованих 25-49 років

Чоловіки віком від 25 до 49 років, які визнані придатними до служби, направляються до навчальних центрів ЗСУ. Там вони проходять базову загальновійськову підготовку – 45 діб та фахову військову підготовку – 14-30 діб залежно від спеціальності.

Після цього військові розподіляються до бойових підрозділів, проходять адаптацію і можуть продовжити навчання за своїм фахом.

Раніше "Телеграф" писав, що загрожує "обмежено придатним", які не пройдуть ВЛК. Невчасно виконана вимога може обернутися не тільки штрафом.