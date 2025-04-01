"Обмежено придатних" мобілізують. Чи можуть їх відправити на передову
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У ТЦК назвали спеціалістів, яких не вистачає в армії
Чоловіків, які раніше були "обмежено придатними" до служби або мають вік понад 50 років, мобілізують. Однак їх можуть направити на облаштування фортифікаційних споруд.
Про це в інтерв'ю телеканалу TV5 розповів заступник начальника Запорізького обласного ТЦК та СП Андрій Якунін. За його словами, до виконання інженерних завдань можуть бути направлені:
- чоловіки віком 50+, які придатні до служби;
- військовозобов’язані, придатні до служби в тилових частинах, територіальних центрах, навчальних закладах.
Як зазначає Якунін, ці категорії після проходження ВЛК розподіляються до підрозділів тилового забезпечення, частин підтримки, а також можуть бути залучені безпосередньо до ТЦК.
Які завдання виконують тилові підрозділи
Тилові частини та підрозділи забезпечення займаються:
- облаштуванням фортифікаційних споруд;
- виконанням спеціальних заходів для підтримки бойових підрозділів;
- організацією матеріально-технічного забезпечення.
Які спеціалісти потрібні у тилу
За словами представника ТЦК, нині є висока потреба у військових фахівцях тилового напрямку. Серед затребуваних спеціальностей:
- водії;
- оператори різного обладнання;
- кранівники;
- фахівці з інженерних робіт.
"Можливо вони десь перетинаються з цивільними, але також такі спеціальності потрібні у війську", — наголосив Якунін.
Що чекає мобілізованих 25-49 років
Чоловіки віком від 25 до 49 років, які визнані придатними до служби, направляються до навчальних центрів ЗСУ. Там вони проходять базову загальновійськову підготовку – 45 діб та фахову військову підготовку – 14-30 діб залежно від спеціальності.
Після цього військові розподіляються до бойових підрозділів, проходять адаптацію і можуть продовжити навчання за своїм фахом.
Раніше "Телеграф" писав, що загрожує "обмежено придатним", які не пройдуть ВЛК. Невчасно виконана вимога може обернутися не тільки штрафом.