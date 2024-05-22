Средства на соцзащиту для бойцов и ветеранов выросли: кто будет получать увеличеные выплаты

Для бойцов также внедрена бесплатная стоматология

Финансирование областной программы социальной поддержки ветеранов, участников боевых действий и Героев Небесной сотни выросло почти вдвое. Это касается жителей Киевской области.

Социальная защита предусматривает выплату материальной помощи участникам Антитеррористической операции и Операции объединенных сил, добровольцам, членам семей погибших (умерших) защитников, участвовавших в обороне страны от агрессии РФ, а также семьям Героев Небесной Сотни. Об этом рассказал на брифинге директор департамента социального развития и ветеранской политики КОДА Игорь Мещан.

Для вышеперечисленных лиц предусмотрено:

единовременная денежная помощь ветеранам войны с инвалидностью I-III групп;

ежегодная единовременная денежная помощь семьям лиц, погибших (умерших) при участии в АТО/ООС и при отражении российской агрессии, а также семьям Героев Небесной Сотни;

ежемесячная адресная денежная помощь детям, один из родителей которых погиб (умер) при участии в защите Родины или в боевых действиях;

ежемесячная адресная денежная помощь детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, один из родителей которых погиб (умер) при участии в защите Родины или в боевых действиях;

ежемесячная адресная денежная помощь детям Героев Небесной Сотни;

возмещение расходов на приобретение защитникам и членам семей погибших военных лекарств, не входящих в Национальный перечень основных лекарственных средств, утвержденный постановлением Кабмина.

Кроме того, в 2024 году в Киевской области для бойцов и ветеранов внедрили программу бесплатной стоматологии, финансирование которой увеличено до 11 миллионов гривен. За счет бюджета области будет оплачено предоставление лечения у стоматолога — хирургическое и протезирование.

"Для получения безвозмездных стоматологических услуг следует обращаться к Коммунальному некоммерческому предприятию Киевского областного совета "Областная стоматологическая поликлиника", по адресу: г. Белая Церковь, ул. Подвальная, д. 28-А (тел. 096 689 17 74 )", — подытожили в КОДА.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кому из бойцов предусмотрено ежемесячное начисление вознаграждения, надбавки, оклада и полного денежного довольствия.