Із 1 квітня зросли тарифи на поховання в одному з міст України

Провести людину в останню путь стало коштовніше — ціна на послуги варіюється від сезону і не тільки

Тарифи продовжують зростати не тільки на комунальні послуги. У Львові стали дорожчими поховання. В міськраді підтримали рішення встановити нові ціни з 1 квітня.

Коштовніше за рішенням виконкому став не тільки сам процес поховання, а й видача документів про нього. Зокрема, викопати могилу залежно від сезону коштуватиме від 806 до 6101 грн. Підпоховання у вже присутню могилу також стане коштовнішим. Залежно від сезону та розміру наявного пам’ятника вартість буде від 3855 до 9874 грн.

Загалом здорожчають чотири послуги. Окрім копання могил та підпоховання, це оформлення договору про захоронення та свідоцтва про поховання. Також в нових розцінках ЛКП "Муніципальна обрядова служба" вказані ціни на різні поховання урн з прахом. Це три нові послуги, адже кремація тіл померлих набула більшого попиту. Загалом ЛКП обслуговує 10 цвинтарів у Львові та 19 на теренах громади.

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