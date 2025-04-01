Одна квітка врятує вашу грядку з помідорами: що посадити біля томатів для відлякування шкідників

Ця рослина захистить ваші помідори від комах та інших шкідників

Помідори — улюблений овоч багатьох городників. Його вирощують з розсади і висаджують у відкритий ґрунт, коли приходить відповідний теплий час, а земля готова до обробки. Однак при плануванні посадки томатів потрібно враховувати один важливий нюанс.

Правильне городнє сусідство – ось що допоможе вашим помідорам дати більший урожай, пише Express. Як виявилося, біля помідорів треба посадити прості квіти — чорнобривці. Вони захистять овоч від шкідників та покращать смак.

Навіщо садити чорнобривці на грядці з помідорами?

Чорнобривці мають сильний аромат. І якщо людям він здається приємним і запашним, то для шкідників служить сигналом не летіти на город, де вони ростуть. Запах чорнобривців відлякує таких шкідників, як попелиця та білокрилка, а ще слимаків та равликів. Більш того, чорнобривці можуть відлякати з грядки навіть домашніх кішок, які можуть поламати стебла помідорів.

Фото: згенеровано Grok

Було науково доведено, що рослини чорнобривців насправді виділяють газоподібну хімічну речовину під назвою лимонен, яка є основним компонентом олії цитрусової шкірки. Лимонен в чорнобривцях і створює цей відлякуючий запах, який врятує ваш урожай помідорів від шкідників.

Крім того, чорнобривці виділяють у ґрунт сполуки, що вбивають паразитів, таких як нематоди. Тож помідорам буде дуже комфортно поряд із квітами. А ще вони можуть впливати на смак томатів, роблячи їх солодшими.

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