Перерахунок пенсій та нові ціни на цигарки. Що ще зміниться для українців з 1 квітня

У квітні нас чекає ряд важливих змін

У квітні 2025 року українців чекає ряд важливих змін, які позначаться на житті. Зокрема, мова про ріст цін на цигарки, зниження цін на деякі ліки, автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів, нові декларації для ФОПів третьої групи та таке інше.

"Телеграф" розповідає детальніше, які зміни чекають країну у прийдешньому місяці.

Пенсії: перерахунок і надбавки

Перерахунок для працюючих пенсіонерів. З 1 квітня 2025 року Пенсійний фонд України здійснює автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів з урахуванням їхнього оновленого страхового стажу. Цей перерахунок стосується тих, хто після призначення або попереднього перерахунку пенсії продовжував працювати та набув менше ніж 24 місяці страхового стажу, але після призначення/попереднього перерахунку минуло не менше двох років. У 2025 році перераховуються пенсії, призначені/перераховані у 2023 році.

Вікові надбавки. У квітні збільшаться виплати для пенсіонерів, яким протягом місяця виповниться 70, 75 та 80 років, за умови, що їхня пенсія не перевищує 10 340,35 грн. Розміри надбавок становлять до 300 грн (для 70-річних), до 456 грн (для 75-річних) та до 570 грн (для 80-річних і старших).

Ціни на ліки знизяться

З 1 квітня ціни на ліки продовжать падати відповідно до рішення РНБО, покликаного забезпечити доступність медикаментів для населення. Так, дешевшими стануть ще 116 препаратів від 52% до 5%. При цьому найменша знижка торкнеться дуже дорогих ліків і навіть такий відсоток буде суттєвим. Поки що невідомо, яких саме препаратів торкнеться здешевлення.

Цигарки здорожчають

Закон щодо підвищення акцизів на тютюнові вироби був підписаний наприкінці березня, а квітня ДПС запроваджує новий коефіцієнт до акцизу.

З 1 квітня 2025 року і до кінця року коефіцієнт становитиме 1,1. У роздрібній ціні на цигарки частка суми податкових зобов'язань з акцизу має бути не менше ніж 60% (у 2024 році вона становила 55,8%). Тому у квітні її підвищать за допомогою нового коефіцієнта. Він буде поширюватися на всіх виробників та імпортерів сигарет.

Після підвищення ставок і акцизів ціни на сигарети зростатимуть поступово, оскільки цигарки, виготовлені до 1 квітня 2025 року, продаватимуть за старими цінами. Раніше економіст Центру економічної стратегії Юрій Гайдай пояснював, що у 2025 році цигарки подорожчають не на 40 гривень за пачку, а на 20-25 (з урахуванням ПДВ)".

Бронювання і ВЛК

Важливо пам'ятати, що бронь від мобілізації, яку оформили за старими правилами, втратить чинність з 1 квітня. До 31 березня підприємства мали підтвердити статус критичності та повторно забронювати своїх працівників відповідно до оновлених критеріїв.

Для бронювання своїх співробітників організаціям і підприємствам тепер потрібно буде користуватися тільки "Дією". Крім того, у цей сервіс повертається 72-годинний термін бронювання. Окрім цього, з початку місяця всі військово-лікарські комісії оформлятимуть свої висновки в електронному вигляді.

Також Міноборони анонсувало появу нових типів відстрочок у "Резерві+". З'явилися відстрочки для людей з інвалідністю, дані про які є у Єдиній інформаційній системі соціальної сфери (ЄІССС).

Як подати заявку через "Резерв+"

Щоб оформити відстрочку від мобілізації онлайн, потрібно:

Авторизуватися у застосунку "Резерв+". Увійти в меню, натиснувши оранжеве коло з трьома горизонтальними крапками. Натиснути "Подати запит на відстрочку". Дочекатися перевірки системою – якщо ви маєте право на відстрочку, статус буде відображено у вашому електронному військовому обліку.

З 1 квітня розпочинається черговий етап реформування військово-лікарських комісій (ВЛК). Нововведення стосуються оформлення ухвали про проходження ВВК – тепер усі комісії зобов'язані оформляти її в електронному вигляді.

Нові правила лікарняних

Нові правила оплати лікарняних починають діяти з 4 квітня 2025 року відповідно до змін до закону № 4158. Працівники, які мають кілька місць роботи (основне + сумісництво), зможуть отримувати лікарняні, декретні та допомогу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю за кожним місцем роботи.

Більше не буде обмежень на отримання соціальних виплат за сумісництвом, незалежно від кількості додаткових місць роботи. А в разі тимчасової втрати працездатності, непов’язаної з виробничою травмою, працівник також отримує виплати від кожного роботодавця. Перші п’ять днів лікарняного оплачує роботодавець у повному обсязі (100% середньої зарплати), а починаючи з шостого дня виплати перебирає на себе Пенсійний фонд України.

Якщо ж нещасний випадок стався на виробництві, роботодавець, на підприємстві якого трапилася травма, зобов’язаний оплатити перші сімнадцять днів лікарняного у повному розмірі, після чого фінансування продовжує Пенсійний фонд.

Зміни для ФОПів

1 квітня 2025 року ФОП 3 групи повинні подавати оновлену форму податкової декларації. Новий документ вперше міститиме розрахунок до сплати військового збору. Подати декларацію ФОПи мають до 12 травня, а сплатити єдиний податок та військовий збір — до 20 травня. Розмір військового збору для цієї групи становить 1% від доходу. Також усі підприємці, незалежно від групи, мають сплатити ЄСВ — не пізніше 21 квітня. Мінімальна сума за квартал — 5280 грн.

Єдиний соціальний внесок у 2025 році є обов’язковим навіть за відсутності доходу. Виключення мають лише пенсіонери, мобілізовані, полонені, особи з інвалідністю та ті, хто має основне місце роботи зі сплатою ЄСВ. Сума ЄСВ становить 22% від бази, яка не може бути меншою за мінімальну зарплату — 8000 грн. Таким чином, щомісяця ФОП сплачує щонайменше 1760 грн.

Раніше "Телеграф" повідомляв, яку погоду прогнозують синоптики в Україні в квітні. Згідно зі свіжими прогнозами, другий місяць весни принесе нам ще інтенсивніше потепління. У першій декаді місяця над північчю Європи сформується потужний антициклон, який почне слабшати ближче до середини квітня.