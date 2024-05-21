Винагорода, надбавка, оклад та повне грошове забезпечення: кому з бійців передбачені щомісячні виплати

Деяким особам здійсниться винагорода в розмірі понад 20 тисяч гривень

Військовим, яких вивели поза штат через поранення, передбачена певна сума грошового забезпечення, винагорода, оклад за військовим званням та надбавка за вислугу років.

Це стосується бійців, яких було визначно обмежено придатними до військової служби або непридатними з переоглядом ВЛК 6-12 місяців. Про це мовиться в наказі "Про затвердження Змін до Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам".

Згідно з даними, протягом 2 місяців бійцям виплатиться повне грошове забезпечення (без винагороди) за останньою займаною посадою, які зв’язку зі контузією, травмою або каліцтвом, пов’язаним із захистом Батьківщини, визнані ВЛК як обмежено придатними до військової служби або непридатними до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців та виведені поза штат відповідних командирів.

Для військових, які перебувають в розпорядженні понад 2 місяці й до дня закінчення знаходження поза штатом, передбачено нарахування окладу за військовим званням, надбавка за вислугу років та додаткова винагорода (20 100 тисяч гривень).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, в якій громаді та за яких обставин військовим виплачуються допомоги від 10 до 50 тисяч гривень.