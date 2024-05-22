Запланировали на июль, а провели уже: тысячам пенсионеров увеличили выплаты

В прошлых годах такая процедура была позже

Выплаты для некоторых пожилых в Украине, индексация которых должна была быть 1 июля, состоялась уже. Размер пенсии изменился для 3 категорий пенсионеров, занимавших определенные должности.

Как сообщил омбудсман Лубинец Дмитрий, перерасчет выплат в 2024 году произошел для 22 400 ученых, государственных служащих, работников органов местного самоуправления раньше, чем в предыдущие годы.

"В постановлении Правительства №185 учтена моя рекомендация, как Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, по определению единой даты проведения индексации пенсий для всех категорий пенсионеров, независимо от вида получаемой ими пенсии", — пояснил Лубинец.

Напомним, ранее Телеграф писал, что пенсии в 4 категориях лиц в Украине больше не проиндексируются. Правительство заранее заморозило эти выплаты, несмотря на то, что размер пенсии для таких лиц привязан к сумме прожиточного минимума.