Вже у червні: хто з українців отримає підвищену пенсію

Розмір збільшення пенсії визначається індивідуально

У червні 2024 року деякі пенсіонери в Україні отримають підвищені пенсії. Це відбудеться після перерахунку, тобто у перший місяць літа людям прийдуть пенсійні виплати та компенсація за попередні місяці (квітень та травень).

Йдеться в цьому випадку про працюючих пенсіонерів. У квітні було проведено перерахунок пенсій цієї категорії громадян за стаж, набутий останні два роки. Про це пише NV.

Зазначається, що для кожного пенсіонера розмір збільшення пенсії визначається індивідуально, залежно від тривалості страхового стажу та заробітної плати (доходу), на яку обчислюється пенсія. Виплата підвищених пенсій відбудеться у червні (з урахуванням підвищення за квітень та травень).

Громадянам не потрібно звертатись особисто для перерахунку, він відбувається автоматично згідно з даними, які містить Державний реєстр застрахованих осіб.

Водночас, виплати збільшаться у тих пенсіонерів, яким протягом літніх місяців виповниться 70, 75 і 80 років. є одна умова — пенсія не повинна бути вищою за 10 340,35 грн. Вікова надбавка виплачується у таких розмірах:

особам, яким виповнилося 70 років, до досягнення 75-річного віку – у розмірі до 300 грн;

особам, яким виповнилося 75 років, до досягнення 80-річного віку – у розмірі до 456 грн.;

особам, яким виповнилося 80 років і більше, – у розмірі до 570 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що сім’ї пенсіонерів можуть отримати допомогу на поховання у розмірі понад 15 тисяч гривень.