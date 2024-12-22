Космічне сміття скупчилось біля окупованого Криму і частина цього сміття - залишки ракет

Над Кримом щохвилини фіксуються космічні об'єкти

Над Кримським півостровом зафіксували значне скупчення космічного сміття. Переважну його частину становлять уламки ракет.

Про це свідчать дані порталу platform.leolabs.space, який відстежує рух супутників та космічного сміття у реальному часі.

Щодня над територією України пролітають десятки різноманітних космічних об'єктів. Частину з них можна побачити неозброєним оком, наприклад, супутники, однак більшість залишається невидимою для спостерігачів із Землі.

Портал надає можливість усім людям спостерігати за пересуванням супутників та космічного сміття над територією країни. Онлайн-карта демонструє, що саме над Кримським півостровом зосереджена значна кількість орбітальних об'єктів.

За даними фахівців порталу, кількість невідомих фрагментів та уламків ракет на навколоземній орбіті щороку збільшується. Відпрацьовані ступені ракет та їхні фрагменти, які залишаються на орбіті, становлять реальну загрозу. Вони можуть спричинити масштабну космічну катастрофу.

Скриншот з візуалізації

Над окупованим РФ Кримським півостровом щохвилини пролітають різноманітні космічні об'єкти. Серед них значну частку складають саме уламки ракет та їхні відпрацьовані ступені.

Також раніше "Телеграф" повідомляв, що над Києвом пролітає одночасно з десяток супутників. Деякі з них можна побачити у небі, а більшість — ні.