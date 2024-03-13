Пенсії у 4 категорій осіб більше не проіндексуються: хто з українців залишиться без надбавок
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Максимальна сума виплати сягає понад 13 тисяч гривень
З 1 березня в Україні пройшла індексація пенсій і разом з нею набули чинності зміни щодо виплат, суми яких залежить від прожиткового мінімуму. У наступних роках такі пенсії більше не збільшуватимуться.
Згідно з постановою Кабінету Міністрів "Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії інвалідам війни та учасникам бойових дій", було встановлено обсяг мінімальних пенсійних виплат для ветеранів війни. Сума їхнього забезпечення вираховувалась у відсотках від рівня прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Ця постанова передбачає, що тепер виплати для військових не будуть прив'язані до рівня прожиткового мінімуму.
Для кого зафіксувались пенсійні виплати
- осіб із інвалідністю внаслідок війни першої групи — 15347 гривень (+1742,5 гривні), тоді як до 1 березня було 13 604 гривень;
- особи з інвалідністю внаслідок війни другої групи — 12 396 гривень (+1407,75 гривні) — 10 988 гривень до 1 березня;
- особи з інвалідністю внаслідок війни першої групи — 8,5 тисячі гривень (+965,2 гривні) — було 7534 гривень;
- учасники бойових дій — 4958 гривень (+562,7 гривні) — було 4395 гривень.
Тобто, коли прожитковий мінімум змінюватиметься, виплати громадян не збільшаться, оскільки Кабмін обмежив зростання виплат.
"Фактично ці виплати з 1 березня зросли так, немов враховано, що прожитковий мінімум збільшився до 2361 гривні, як і мало бути. Прибавка здається досить солідною. Однак коли наступного разу прожитковий мінімум зростатиме ще, ці виплати вже не зміняться. Отже, уряд заздалегідь заморозив ці розміри", — ідеться в публікації.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що буде з пенсіями для українців після війни.