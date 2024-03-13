Пенсії у 4 категорій осіб більше не проіндексуються: хто з українців залишиться без надбавок

Максимальна сума виплати сягає понад 13 тисяч гривень

З 1 березня в Україні пройшла індексація пенсій і разом з нею набули чинності зміни щодо виплат, суми яких залежить від прожиткового мінімуму. У наступних роках такі пенсії більше не збільшуватимуться.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів "Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії інвалідам війни та учасникам бойових дій", було встановлено обсяг мінімальних пенсійних виплат для ветеранів війни. Сума їхнього забезпечення вираховувалась у відсотках від рівня прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Ця постанова передбачає, що тепер виплати для військових не будуть прив'язані до рівня прожиткового мінімуму.

Для кого зафіксувались пенсійні виплати

осіб із інвалідністю внаслідок війни першої групи — 15347 гривень (+1742,5 гривні), тоді як до 1 березня було 13 604 гривень;

особи з інвалідністю внаслідок війни другої групи — 12 396 гривень (+1407,75 гривні) — 10 988 гривень до 1 березня;

особи з інвалідністю внаслідок війни першої групи — 8,5 тисячі гривень (+965,2 гривні) — було 7534 гривень;

учасники бойових дій — 4958 гривень (+562,7 гривні) — було 4395 гривень.

Тобто, коли прожитковий мінімум змінюватиметься, виплати громадян не збільшаться, оскільки Кабмін обмежив зростання виплат.

"Фактично ці виплати з 1 березня зросли так, немов враховано, що прожитковий мінімум збільшився до 2361 гривні, як і мало бути. Прибавка здається досить солідною. Однак коли наступного разу прожитковий мінімум зростатиме ще, ці виплати вже не зміняться. Отже, уряд заздалегідь заморозив ці розміри", — ідеться в публікації.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що буде з пенсіями для українців після війни.