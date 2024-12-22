Трамп "надіслав повідомлення" Зеленському щодо припинення вогню – ЗМІ

Війна може закінчитися раніше, ніж очікувалося

Обраний президент США Дональд Трамп "надіслав повідомлення" президенту України Володимиру Зеленському, щоб той почав готуватися до припинення вогню. Також він нібито закликав главу Української держави подумати про неформальну відмову від окупованих територій.

Про це пише іспанське видання El Pais з посиланням на джерела. Співрозмовники журналістів серед європейських політиків допустили, що війна в Україні закінчиться переговорами, ймовірно, раніше, ніж очікувалося.

Джерела видання зазначили, що всі сторони мають готуватися до цього сценарію. Наразі йдеться про визначення, якою буде українська перемога, і це має вирішити Київ.

Лідери країн-членів НАТО кажуть, що потрібно говорити про умови миру, а потім про формули його забезпечення. Такий сценарій може передбачати залучення європейських миротворців.

Нагадаємо, Трамп заявив, що має намір далі надавати Україні підтримку. За даними джерела Financial Times, Трамп сигналізує країнам Європи про свої наміри надалі постачати Україні військову продукцію США після своєї інавгурації, яка відбудеться у січні 2025 року.