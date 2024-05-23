Будь-яка точно не підійде: які є вимоги до пенсійної банківської картки

Цих виключень дотримуватись дуже легко

Українські пенсіонери можуть отримувати свої пенсії через поштове відділення або на банківський рахунок. Аби нарахування здійснювалось щомісячно, картка має відповідати низці запитів.

Є три важливі моменти, на які варто звернути увагу. Про них нагадали у Головному управлінні Пенсійного фонду України у Донецькій області.

Щоб пенсію зарахували на банківський рахунок, він має бути:

відкритим в одному з уповноважених банків — перелік можна знайти за посиланням;

відкритим виключно для зарахування пенсійних та інших соціальних виплат;

чинним.

Окрім того, при поданні заяви про призначення або перерахунок виплати та вибору способу нарахування через банк літня людина повинна мати номер рахунку у міжнародному форматі IBAN — він складається з 29 цифр та літер.

Дізнатись про нього можна у мобільному додатку будь-якого банку або у відділенні установи.

Якщо пенсіонер змінив банківські реквізити, то про це треба повідомити у Пенсійний фонд (фізично або онлайн), аби виплати не затримувались.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що тисячам пенсіонерів в Україні здійснили індексацію пенсій раніше.