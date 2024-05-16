Надбавка до пенсії виплатиться автоматично: за яких умов українці отримають підвищені виплати

Кошти здійсняться на банківську карту

Деякі українці отримають доплату до пенсії від Всесвітньої продовольчої програми ООН. Сума надбавки визначається Пенсійним фондом автоматично.

Особам також треба відповідати ще трьом критеріям. Про це мовиться у постанові Кабінету Міністрів України "Про реалізацію спільного із Всесвітньою продовольчою програмою Організації Об’єднаних Націй проекту стосовно додаткових заходів із соціальної підтримки осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю".

Хто може отримати доплату до пенсій

Доплата до пенсій від ООН надається:

особам з інвалідністю з дитинства;

дітям з інвалідністю.

При цьому потрібно відповідати ще трьом критеріям:

Потенційний отримувач доплат не повинен отримувати пенсію понад 3250 гривень, адже допомога від ООН розраховується як різниця між цією сумою та розміром пенсії отримувача. Отримувач має проживати на підконтрольній Україні території. Людина не повинна отримувати інші виплати від міжнародних організацій (наприклад, від ООН або ЮНІСЕФ), або державні виплати (для ВПО, на закупівлю твердого палива в опалювальний сезон тощо).

Як пенсіонерам отримати надбавку до своїх виплат

Суму доплати буде розраховувати Пенсійний фонд України і вона призначатиме автоматично на основі наявних у базі даних. Доплати прийдуть на банківську картку чи Укрпошту — залежно від того, де пенсіонер отримує пенсію.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто з пенсіонерів отримає підвищену виплату в червні.