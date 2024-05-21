Не тільки недостовірні дані: 5 причин, чому пенсії можуть бути скасовані

Це передбачено законом

Є літні особи, які не мають право на пенсію або можуть лишитись її. У ці правила відносяться неправдиві дані у документах, перебування пенсіонера за кордоном, визнання особи зниклою безвісти, невикористання пенсії протягом шести місяців тощо.

Як мовиться у законопроєкті "Про внесення змін до деяких законів України щодо пропорційного обчислення страхового стажу особам, які працювали за межами України", ці правила діють на українців, якщо навіть вони мають достатню кількість трудового стажу та дотримуються всіх законодавчих норм. Існує 5 головних правил, через які можуть припинити виплату пенсії.

Згідно з законопроєктом, пенсію можуть забрати у таких випадках:

якщо пенсія була призначена на підставі документів, що містять недостовірні відомості;

у разі перебування пенсіонера за кордоном протягом усього часу;

якщо особа визнана зниклою безвісти;

якщо протягом шести місяців поспіль пенсіонер не забирав свою пенсію на пошті або впродовж пів року гроші не знімалися з пенсійної банківської картки;

якщо одержувачі пенсії не пройшли фізичну ідентифікацію відповідно до законодавства.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі українці можуть залишитись без половини пенсії. Таке рішення приймається судом.