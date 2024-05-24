Деякі пенсіонери в Україні зможуть отримати триразові виплати: про кого йдеться

Декому виплатять 600 гривень

Залежно від віку та життєвих обставин пенсіонери в Україні до своїх виплат можуть отримати надбавки. Те саме стосується і тих, кому виповнилось 100 років.

Як пояснив експерт видання "На пенсії", журналіст Сергій Коробкін у відео на Youtube-каналі, для 100-річних людей надбавки було запроваджено ще 2012 року. Їх розмір складає 189,8 гривні.

Окрім того, за словами Коробкіна, є 4 категорії літніх людей, сума надбавки для яких здійснюватиметься в потрійному розмірі, а саме:

ветеранам війни;

особам, які мають особливі заслуги перед батьківщиною;

особам, на яких поширюється закон про статус ветеранів війни та про жертв нацистських переслідувань;

пенсіонерам, яким виповнилося 100 і більше років.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що для деяких пенсіонерів в Україні передбачено автоматичну надбавку до виплати. На неї можуть розраховувати особи, які мають одну категорію вразливості з двох.