Деякі пенсіонери в Україні зможуть отримати триразові виплати: про кого йдеться
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Декому виплатять 600 гривень
Залежно від віку та життєвих обставин пенсіонери в Україні до своїх виплат можуть отримати надбавки. Те саме стосується і тих, кому виповнилось 100 років.
Як пояснив експерт видання "На пенсії", журналіст Сергій Коробкін у відео на Youtube-каналі, для 100-річних людей надбавки було запроваджено ще 2012 року. Їх розмір складає 189,8 гривні.
Окрім того, за словами Коробкіна, є 4 категорії літніх людей, сума надбавки для яких здійснюватиметься в потрійному розмірі, а саме:
- ветеранам війни;
- особам, які мають особливі заслуги перед батьківщиною;
- особам, на яких поширюється закон про статус ветеранів війни та про жертв нацистських переслідувань;
- пенсіонерам, яким виповнилося 100 і більше років.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що для деяких пенсіонерів в Україні передбачено автоматичну надбавку до виплати. На неї можуть розраховувати особи, які мають одну категорію вразливості з двох.