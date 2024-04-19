Надбавка для пенсіонерів від 450 до 3100 гривень: кому влітку нарахують гроші

Вона здійсниться один раз на рік

До Дня незалежності Україні деяким літнім особам виплатять одноразову надбавку. Максимальний розмір виплати складає 3100 гривень.

Як мовиться у Кабінеті Міністрів України, ця виплата здійсниться для 14 категорій осіб. Сума надбавки коливається від 450 до 3100 гривень.

Хто має право на доплату до 24 серпня

Так, особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім (яким на момент увʼязнення не виповнилося 14 років) вʼязням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнаних особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин:

І групи — 3 100 гривень;

II групи — 2 900 гривень;

III групи — 2 700 гривень.

1000 гривень виплатиться для учасників бойових дій, постраждалих учасникам Революції Гідності та колишніх неповнолітнім (яким на момент увʼязнення не виповнилося 18 років) вʼязням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітей, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків.

На 3100 гривень розраховують особи, що мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Виплата у розмірі 650 гривень передбачена для таких категорій осіб:

члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни;

члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України;

дружини (чоловіки) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге;

дружини (чоловіки) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге.

А от найменша сума 450 гривень буде виплачена учасникам війни та колишнім в’язням концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, яких було насильно вивезено на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деяким пенсіонерам збільшать виплати у травні.