У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики (оновлено)
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Існувала загроза обстрілу балістикою
Вранці у понеділок, 14 квітня, в Україні оголосили про повітряну тривогу. Загроза стосується Києва, Київщини та багатьох регіонів України. Причина — загроза балістичного удару з Курська, кажуть монітори.
Наразі інформації про підтвердження пусків балістики немає. Загроза оголошена у центральних та північно-східних областях України.
Оновлено. Про відбій повітряної тривоги повідомили о 08:53. Загроза тривала 44 хвилини.
"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з Курська", — повідомили Повітряні Сили ЗСУ о 07:53. Згодом додали, що на Сумщині, Харківщині та Дніпропетровщині зафіксовано активність російських безпілотників. Вони можуть бути навідниками ворожих засобів ураження.
Тим часом у Харкові після удару безпілотниками масштабна пожежа. Вогонь охопив тисячу квадратів. Росіяни атакували підприємство у Харкові дронами.
А у Сумах зросла кількість постраждалих після атаки 13 квітня. Як повідомив "Суспільному" речник ГУ ДСНС у Сумській області Олег Стрілка, поранено 113 людей. 34 українці загинули, з них двоє дітей. Медики роблять все можливе, аби врятувати постраждалих.
Нагадаємо, "Телеграф" писав про те, що у Дніпрі пролунали вибухи. Росіяни атакують регіон "шахедами".