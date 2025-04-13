Молодь в Києві слухала російську музику після трагедії в Сумах - на прохання виключити лише посміялися (відео)

Українці обурені діями хлопців

Атака у Сумах забрала життя 34 людей, серед яких двоє — діти. В час, коли вся країна в жалобі, у центрі Києва молодь голосно слухала музику російською мовою.

Відповідне відео у Тік Ток показала авторка СофіКобляшин. Вона опублікувала допис у соцмережі із підписом: "Контрактова площа. 13.04. 6 годин після Сум".

На кадрах видно, що вона підійшла до молоді та попросила зробити музику тихіше. У відповідь на це один з хлопців почав голосно сміятись в обличчя авторки відео.

"Ви знущаєтесь? 5 годин назад був приліт в Сумах і ви слухаєте російську музику?", — чути жіночий голос на відео.

Одна дівчина з компанії вибачилась за хлопців. Вона попросила не знімати.

Реакція українців

Українці миттєво відреагували на поведінку молоді у Києві. Коментатори радили телефонувати раніше в поліцію. А також писали про те, що можна подати скаргу.

Одному з коментаторів почулось, що хлопці потім увімкнули гімн Росії.

Українці писали й те, що на це відео мають звернути увагу правоохоронці та СБУ.

"Телеграф" у коментарях знайшов сторінки хлопців, які у той час перебували на Контрактовій площі. Молодь публікує на сторінці пісні російських реперів.

Раніше "Телеграф" писав, що у Раді пояснили, чому поліція має знати про російську музику у громадських місцях.