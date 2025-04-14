Мета Путіна, втрати ЗСУ, позиція Трампа: що розповів Зеленський у свіжому інтерв'ю

Згадав український президент і про намагання Трампа почати переговори без України

Президент України вважає, що війна може вийти за рамки наших територій. Саме цього хоче Путін, — відродити Російську імперію.

Про це та інше Зеленський заявив в інтерв'ю американському телеканалу CBS News.

"Якщо ми не будемо твердо стояти, він (президент Росії Володимир Путін — Ред.) буде просуватися далі. Це не просто пусті спекуляції; загроза реальна. Кінцева мета Путіна — відродити Російську імперію та повернути території, які зараз знаходяться під захистом НАТО. Враховуючи все це, я вважаю, що це може перерости у світову війну", — заявив Зеленський.

Інші заяви Зеленського в інтерв'ю

Розмова відбулася у Кривому Розі, через тиждень після російського ракетного удару, який забрав життя 19 людей, серед них 9 дітей. На місці трагедії, на дитячому майданчику, президент встановив меморіал загиблим дітям.

"Це означає, що ми не можемо довіряти Росії. Це означає, що ми не можемо довіряти переговорам з Росією", — наголосив глава держави, коментуючи цей напад.

За три роки повномасштабної війни Росія завдала 1700 ударів по школах, здійснила 780 атак на медичні заклади. Загинуло понад 13 тисяч мирних жителів, до 100 тисяч українських військових та понад 600 дітей. "Наш народ платить найвищу ціну. Немає вищої ціни. Ми віддали всі наші гроші – все, що у нас є з точки зору фінансів. Але найголовніше, ми віддали життя наших людей", — підкреслив президент України.

Зеленський також розповів, яким сильним є вплив російської пропаганди на американську політику. Він згадав про заяви чинного президента США Дональда Трампа, який раніше стверджував, що Україна нібито почала війну, та називав Зеленського "диктатором без виборів".

"Я вважаю, на жаль, що російські наративи переважають у США. Як можна бути свідком наших втрат і наших страждань, розуміти, що роблять росіяни, і все ще вірити, що вони не агресори, що не вони починали цю війну? Це говорить про величезний вплив інформаційної політики Росії на Америку, на політику США і політиків США", — зазначив український лідер.

У лютому цього року Зеленський зустрічався з Трампом в Овальному кабінеті. За словами президента України, він почув, як американський лідер прирівнював загиблих українців до загиблих російських загарбників.

"Президент Трамп, як сильний президент сильної країни, має бути на боці України. Я вважаю неправильним те, що Америка хоче бути нейтральною", — наголосив Зеленський. Адміністрація Трампа заявляє, що працює над укладенням мирної угоди. Нещодавно спеціальний посланник США Стів Віткофф зустрівся з Путіним у Москві. Білий дім назвав цю зустріч "ще одним кроком у переговорному процесі щодо припинення вогню та остаточної мирної угоди".

Зеленський запросив Трампа відвідати Україну, щоб той "зрозумів, що тут відбувається". "Ми поважаємо вашу позицію, але, будь ласка, перед будь-якими рішеннями, будь-якими планами щодо переговорів, приходьте подивитися на людей, цивільних осіб, воїнів, лікарні, церкви, знищених або мертвих дітей", — сказав Зеленський, звертаючись до американського президента.

"Приходьте, дивіться, а потім будемо рухатися з планом, як закінчити війну. Ви зрозумієте, з ким у вас справа. Ви зрозумієте, що зробив Путін", — підсумував президент України.

Раніше "Телеграф" також писав про те, як Зеленський бачить розв’язання війни. На його думку, війна може завершитися лише через перемовини, які повинні базуватися на чітких умовах і вимогах до Росії.