У Харкові масштабна пожежа після атаки: вогонь охопив тисячу квадратів (відео)

Вибуховою хвилею пошкоджено кілька прилеглих приватних будинків

Вибухи у Харкові пролуналали у понеділок, 14 квітня. Росіяни атакували підприємство у Салтівському районі Харкова ударними дронами.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов. Спалахнула пожежа.

"Під ударом опинилося цивільне підприємство у Салтівському районі. На місці влучання пожежа. Інформація про можливих постраждалих уточнюється", — написав він.

Потім Терехов повідомив, що на місці удару спалахнули складські приміщення.

"Горять складські приміщення із продуктами харчування. Площа пожежі — тисяча метрів. Постраждалих на дану хвилину немає", — зазначив він.

Вибуховою хвилею пошкоджено кілька прилеглих приватних будинків. Попередньо обійшлося без жертв та постраждалих.

Вибух у Харкові пролунав о 05:31. Перед цим над містом був зафіксований російський безпілотник.

Раніше "Телеграф" писав, що політолог розповів, куди вдарили росіяни у Сумах. А також розповідали, що школяр врятував людей з палаючого автобуса.