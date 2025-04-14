У Харкові масштабна пожежа після атаки: вогонь охопив тисячу квадратів (відео)
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Вибуховою хвилею пошкоджено кілька прилеглих приватних будинків
Вибухи у Харкові пролуналали у понеділок, 14 квітня. Росіяни атакували підприємство у Салтівському районі Харкова ударними дронами.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов. Спалахнула пожежа.
"Під ударом опинилося цивільне підприємство у Салтівському районі. На місці влучання пожежа. Інформація про можливих постраждалих уточнюється", — написав він.
Потім Терехов повідомив, що на місці удару спалахнули складські приміщення.
"Горять складські приміщення із продуктами харчування. Площа пожежі — тисяча метрів. Постраждалих на дану хвилину немає", — зазначив він.
Вибуховою хвилею пошкоджено кілька прилеглих приватних будинків. Попередньо обійшлося без жертв та постраждалих.
Вибух у Харкові пролунав о 05:31. Перед цим над містом був зафіксований російський безпілотник.
Раніше "Телеграф" писав, що політолог розповів, куди вдарили росіяни у Сумах. А також розповідали, що школяр врятував людей з палаючого автобуса.