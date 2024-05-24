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Некоторые пенсионеры в Украине смогут получить трехкратные выплаты: о ком идет речь

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Гривна Новость обновлена 24 мая 2024, 13:54
Гривна. Фото Mинфин

Некоторым выплатят 600 гривен

В зависимости от возраста и жизненных обстоятельств пенсионеры в Украине к своим выплатам могут получить надбавки. То же касается и тех, кому исполнилось 100 лет.

Как пояснил эксперт издания "На пенсии", журналист Сергей Коробкин в видео на Youtube-канале, для 100-летних людей надбавки были введены еще в 2012 году. Их размер составляет 189,8 гривны.

Кроме того, по словам Коробкина, есть 4 категории пожилых людей, сумма надбавки для которых будет производиться в тройном размере, а именно:

  • ветеранам войны;
  • лицам, имеющим особые награды перед родиной;
  • лицам, на которых распространяется закон о статусе ветеранов войны и жертв нацистских преследований;
  • пенсионерам, которым исполнилось 100 и больше лет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что для некоторых пенсионеров в Украине предусмотрена автоматическая надбавка к выплате. На нее могут рассчитывать лица, имеющие одну категорию уязвимости из двух.

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