Планував вбити Трампа, але почав з батьків: у США затримали підлітка, а в справі є і російський і український сліди

Справа, як стало швидко зрозуміло, перетворилася із розлідування звичайного вбивства на дещо значно гірше

В США ведеться розслідування гучної справи 17-річного підлітка Микити Казапа. Згідно з матеріалами справи, Казап планував замах на президента США Дональда Трампа та віцепрезидента США Джей Ді Венса, проте спочатку вбив батьків, а після ліквідації перших осіб США планував втекти… в Україну.

Про це пише CNN із посиланням на розсекречені судові документи. Зазначається, що у штаті Вісконсин було оголошено про підозру у вчиненні дев'яти кримінальних злочинів 17-річному Микиті Казапу. Серед них – вбивства першого ступеня, приховування тіл, замах на вбивство президента США, змова та використання зброї масового знищення.

За даними слідства, 11 лютого 2025 року Казап вбив свою матір Тетяну Казап та вітчима Дональда Майєра: їхні тіла з вогнепальними пораненнями знайшли у власному будинку лише 28 лютого. В той же день поліція зупинила автомобіль, де перебував Микита Казап. Під час обшуку в нього знайшли 14 тисяч доларів США готівкою, ювелірні вироби, револьвер Майєра, знімки його банківських карток та пароль від банківського рахунку.

Справа, як стало швидко зрозуміло, перетворилася із розлідування звичайного вбивства на дещо значно гірше: у Казапа знайшли матеріали, які пов'язані із неонацистським та екстремістським рухом "Орден дев'яти кутів". Окрім того, в хлопця виявили тристорінковий маніфест, сутність якого полягала в тому, що Казап готував вбивство президента США та віцепрезидента, щоб почати в країні революцію "в ім'я порятунку білої раси".

"Щодо того, чому саме Трамп, я думаю, що це досить очевидно. Усунення президента і, можливо, віцепрезидента, гарантовано принесе певний хаос", – написав він у маніфесті.

Слідство з'ясувало, що Казап готувався керувати FPV-дроном – відповідну навчальну інформацію знайшли в його смартфоні: щобільше, хлопець вже встиг оплатити як дрон, так і вибухівку. А в березні до поліції прийшов однокласник Казапа, та розповів, що незадовго до вбивства батьків той ділився з другом своїми планами. За словами свідка, Казап мав контакти із невідомими особами з Росії, які підбурювали його скоїти замах, а за цими "невідомими особами" стояли сили, яким, за словами 17-річного підлітка, було вигідно вбивство Трампа та хаос США. При цьому втікати Казап збирався до України: він спеціально дізнавався в інтернеті, чи зможе він жити в Україні, навіть якщо стане відомо, що він причетний до ліквідації Трампа та Венса.

Микита Казап повинен постати перед судом 7 травня цього року. Хлопець не визнав себе винним за жодним зі звинувачень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в США отримали інформацію про те, що Іран готував замах на Дональда Трампа. У Тегерані цю інформацію поспішили спростувати.

Як повідомлялося раніше, перший замах на Дональда Трампа стався 13 липня 2024 року під час передвиборчого мітингу у штаті Пенсільванія. Тоді 20-річний Томас Метью Крукс зробив кілька пострілів з карабіна. На початку серпня 2024 року також стало відомо про затримання громадянина Пакистану Асіфа Мерчанта, який готував замах на американських політиків та посадових осіб на території США.