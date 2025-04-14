Трамп сухо висловився про ракетну атаку РФ по Сумах: "Слухайте, спитайте їх"

Трамп заявляє, що росіяни "зробили помилку"

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп висловився щодо трагедії у Сумах 13 квітня, коли російські військові вдарили ракетами по мирних людях. Він назвав це "жахливою подією".

Інформацію про це публікує MSN. Зазначається, що суху фразу про страшну атаку Трамп кинув журналістам на борту Air Force One назад у Вашингтон.

"Я думаю, це було жахливо. І мені сказали, що вони припустилися помилки. Але я думаю, що це жахливо. Я думаю, що вся ця війна — жахлива справа", — зауважив американський президент.

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При цьому представники ЗМІ попросили його пояснити, що він має на увазі під помилкою. Однак той лише сказав: "вони припустилися помилки… Слухайте, ви їх спитаєте", — не уточнивши, кого або що він мав на увазі.

Ракетна атака по Сум 13 квітня

Росіяни атакували місто Суми двома балістичними ракетами. Удари припали по центру міста, де було багато людей, у тому числі на вулиці, в автомобілях та громадському транспорті. Як повідомили у Сумській МВА, саме другий удар став тим, що спричинив великі людські втрати.

Удар припав на Вербну неділю, коли вулиці міста були заповнені людьми.

Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту до жорсткої реакції на терор.

Також політолог розповів, куди вдарили росіяни у Сумах. За його словами, військових там не було.

Після удару по Сум мер Конотопу вимагав відставки глави ОВА.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець повідомив, що опинилося в епіцентрі удару росіян.

Російський удар по Сумах у Вербну неділю забрав життя 34 людей, у тому числі двох дітей. Відомо також про більш ніж 100 поранених.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що після атаки РФ на Суми Мерц анонсував постачання Україні далекобійних ракет.