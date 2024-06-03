Нових рекордів поки не буде: чи впаде курс долара до 40 на цьому тижні

Експерт дав оптимістичний прогноз

На валютному ринку України курс баксу протягом цього тижня не покаже нові рекорди по росту. Однак аналітик прогнозує, що нижче 40 гривень американська валюта точно не впаде.

Як повідомив президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко, передає ТСН, долар дорожчає через те, що на міжбанку тримається попит на нього з боку компаній-нерезидентів. Їм протягом більш як 2 років зупинили виплату дивідендів акціонерам.

За його словами, на поточному тижні, з 3 по 9 червня, не прогнозується нових неочікуваних цін на долар.

"За два-три тижні попит спаде, а курс долара піде вниз, втім, нижче 40 грн за долар не опуститься", — резюмував експерт.

Курс долара в Україні станом на 3 червня

За даними порталу "Мінфін", у понеділок, 3 червня, середній курс долара в українських банках становить 40,50 грн (купівля) та 41,10 (продаж). Готівковий курс — 41,0 (купівля) та 41,10 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 40,53 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які фактори вплинуть на курс долара в Україні на початку червня.