Часті валютні зміни, але... Що буде з курсом долара у найближчий тиждень

Експерт зробив прогноз щодо курсу долара на 3-9 червня

На початку червня курс долара становитиме 40-41 гривню, а щоденні коливання не перевищать 50 копійок. Проте слід очікувати на часті валютні зміни.

Про це говорить начальник департаменту казначейства банку "Глобус" Тарас Лєсовий у матеріалі "Телеграфа": "Курс долара на початку червня — які три фактори на нього вплинуть".

За його словами, різниця за курсом купівлі-продажу в обмінних пунктах становитиме до 1 гривні на доларі.

"Спільна ситуація протягом першої декади червня буде досить схожа на травневу: часті валютні зміни, які відбуватимуться в системі "вгору-вниз" і навпаки", — прогнозує Лєсовий.

Він також додав, що ринок уже адаптувався до таких подій. Ймовірно, що зміни векторів триватимуть 3-4 дні.

"Саме тому ми вважаємо, що у тижневому розрізі будь-які курсові перетворення будуть малопомітними, а тому вони не зашкодять спільній кон’юнктурі", — резюмує експерт.

Зазначимо, що за даними порталу "Мінфін", сьогодні, 2 червня, середній курс долара в українських банках становить 40,50 грн (купівля) та 41,10 (продаж). Готівковий курс — 41 (купівля) та 41,10 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 40,50.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що фінансовий експерт Сергій Фурса розповів, на що чекати від курсу долара в Україні протягом 2024 року.