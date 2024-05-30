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Мінфін та Нацбанк надалі знецінюють гривню: яким буде курс долара в найближчий місяць

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Автор
Банкнота
Банкнота. Фото Маяк Запоріжжя

Хоча показник ймовірно збільшиться, але він має позитивно вплинути на економічну ситуацію

Курс долара в Україні невпинно росте вгору і він вже перетнув позначку 40 гривень. Є ймовірність, що протягом найближчого місяця або півтора він зросте до 41 гривні.

Як повідомив економіст Олександр Савченко в ефірі Ранок. LIVE, Національний банк України трохи опустить курс гривні для збалансування експорту та імпорту. Знецінення національної валюти також вигідні, адже зростають надходження до бюджету.

"Будь-яка дестабілізація – політична, воєнна – вона нестабільно впливає на курс – ніби другорядні, але дуже потужні фактори. Перший фактор – це експорт-імпорт, і дійсно курс долара у нас занижений. Чому? Тому що ми отримуємо безпрецедентну допомогу Заходу і завдяки цій допомозі ми тримаємо такий високий курс гривні. Якби не було цієї допомоги, то цифра курсу була б інша", — пояснив Савченко.

Він додає, що через здешевшання долара імпорт в Україні значно зростає та перевищує експорт, що є неправильно. Тому, за рішенням Мінфіну та НБУ, курс гривні трохи опустять, аби збалансувати експорт та імпорт.

Окрім того, девальвація гривні принесе в бюджет України більше коштів.

"Цей фактор теж впливає, і, я думаю, десь до 41 вони доведуть цей курс протягом місяця-півтора", — резюмував економіст.

Курс долара в Україні станом на 30 травня

За даними порталу "Мінфін", у четвер, 30 травня, середній курс долара в українських банках становить 40,35 грн (купівля) та 41,0 (продаж). Готівковий курс — 40,90 (купівля) та 41,05 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 40,48 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким буде курс долара в Україні у червні.

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