Курс долара на початку червня – які три фактори на нього вплинуть

Кожен з них може змінити курс, правда не сильно

Ціна долара в столичних обмінниках продовжує зростати, як і офіційний курс. Тепер НБУ встановив для американської валюти обмінний курс 40,48 грн. Однак, при цьому співвідношення валют в обмінних пунктах приблизно на 50 копійок вище і за долар в обмінниках дають майже 41 гривню.

Як розповів "Телеграфу" начальник департаменту казначейства банку "Глобус" Тарас Лєсовий, зараз на курс долара "тиснуть" три основні чинники. Це тарифи на електроенергію, рівень девальвації у травні та позиція НБУ.

Так, у разі зростання вартості електроенергії може відбутися помітне збільшення інфляції, що стане помітно на курсових показниках. А від рівня знецінення гривні у травні можна буде прогнозувати подальші темпи девальвації згідно з планами бюджету на 2024 рік, за яким курс долара має становити 40,7 грн.

У той же час експерт припускає, що до 10 червня валютний ринок житиме в умовах певних інерційних процесів: слід розуміти, що в умовах режиму гнучкості, що керується, занадто сильні курсові стрибки майже неможливі. Адже регулятор, незважаючи на введене вільне курсоутворення на міжбанку, залишає за собою можливість втрутитися у разі виникнення будь-яких критичних проявів (наприклад, у разі ажіотажного збільшення попиту на валюту).

Таким чином, валютний коридор з 3 по 9 червня становитиме 40-41 гривню, щоденні коливання не перевищать 50 копійок, а різниця за курсом купівлі-продажу в обмінних пунктах становитиме до 1 гривні на доларі.

"Загальна ситуація протягом першої декади червня буде досить схожа на травневу: часті валютні зміни, які відбуватимуться в системі "вгору-вниз" і навпаки. Проте ринок майже адаптувався до таких подій: швидше за все, зміна векторів триватиме 3-4 дні. Саме тому ми вважаємо, що в тижневому розрізі будь-які курсові перетворення будуть малопомітними, а тому вони не зашкодять спільній кон’юнктурі", — резюмує Тарас Лєсовий.

За словами економіста Олександра Савченка, зростання курсу долара спричинене свідомими діями Національного банку України. Таким чином НБУ дещо покращує зовнішньоторговельний баланс країни.